„V naší zemi vládnou nevolené struktury. Nežijeme v demokracii.“ Alena Vitásková o realitě českého práva a ČT

Moderátorka diskuze Jana Bobošíková se svého hosta ptala, jak se změní pohled na politiku a člověka, když si někdo projde sedmi lety neodůvodněného soudního a trestního stíhání, jako se stalo samotné Aleně Vitáskové.

„Podívejte, to je zásadní změna pohledů. Ale opravdu zásadní, protože to nepoškodilo jenom mě, (…) to poškodilo celou moji rodinu. Moji maminku to poškodilo doživotně zdravotně. Zničilo to mé pracovní angažmá, moji pracovní kariéru,“ řekla expertka na energetiku.

„(Můj – red.) Pohled na vymahatelnost práva a spravedlnosti v tomto státě se dramaticky změnil. Všichni věděli, proč jsem stíhaná. Všichni. Byla jsem zlikvidovaná, protože mě nechtěli v úřadě, kde jsem odhalila tunelování veřejných financí prostřednictvím energetiky,“ uvedla a dodala: „Opravdu jsem absolutně změnila pohled na vše, co se tu děje.“

Expertka na energetiku prozradila, že po odchodu z Energetického regulačního úřadu založila Institut Aleny Vitáskové pro ochranu lidských práv a svobod, přičemž následně se snažila zjistit, zdali byla státem poškozena pouze ona, nebo zda je podobných lidí víc.

Bobošíková zmínila, že Vitásková v minulosti poukázala na používání dvojího metru ze strany státních zástupců a na dvojí metr v oblasti svobody slova.

„Kořeny tohoto dvojího metru jsou v systému, jak je stát řízen. Je to do jisté míry pokus o čtvrtou moc ve státě, kterou si uzurpují státní zástupci. Přitom je to moc, která ústavou není dána. Postavili si takové mocenské prvky, že si mohou dělat, co chtějí a vůbec nic se jim nestane,“ prohlásila Vitásková s tím, že reálně není možné domoci se spravedlnosti vůči státním zástupcům ani pomocí kárné žaloby.

„Jsou to nevolené struktury,“ dodala na účet státních zástupců.

Politici nereagují

Expertka na energetiku dále poznamenala, že dokud člověk nezažije přístup státních zástupců ke své práci, tak tomu nevěří, že by to tak mohlo fungovat. Její Institut má již dnes, podle jejích slov, svědectví od tisíců občanů, kterým se přihodilo něco podobného.

„Když jsme v loňském roce předávali panu premiérovi Babišovi hlas volající po spravedlnosti a právu, bylo to na dvě stránky, v čem jsme jako občanská iniciativa nespokojeni, kde vidíme ten kámen úrazu (…), tak nám pan premiér odpověděl, že není třeba nic napravovat, protože je vše v pořádku. To se pak člověk jenom usměje, protože když jedním dechem řekne, že se tady v České republice dá objednat trestní stíhání, že se dá na objednávku odsoudit, a pak občanské iniciativě sdělí, že je tady vše v pořádku, tak si začínáte myslet, že dvojí metr začíná už u nejvyšších ústavních činitelů,“ řekla.

Vitásková hovořila i na aktuální téma, kdy se někteří senátoři snažili, aby byla stažena kandidatura ekonomky Hany Lipovské do Rady České televize. „Co si myslíte o tom, že zvolení zákonodárci chtějí bránit řádnému občanovi České republiky, který splnil všechny zákonné předpoklady, aby kandidoval do veřejné funkce?“ ptala se Jana Bobošíková.

„To je ten dvojí metr. Když nepatříš do party, tak tě může zastupovat třeba pět milionů občanů, ale ty nepatříš do party, tak ty tam nepůjdeš. To je toho výsledek,“ uvedla Vitásková.

Na doplňující otázku, zdali to ještě je demokracie, expertka na energetiku prohlásila: „Není. Není. To už jsme mimo rámec demokracie.“