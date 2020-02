„Kdo by povinně bránil Kalouska, Volkswagen nebo Jandovy Evropské hodnoty?“ Kotrba promluvil o budování armády

Bývalý velitel vojenské tajné služby generál Andor Šándor se na svém Facebooku přidal k diskuzím o rozvoji armády a obrany České republiky. Prohlásil, že je potřeba, abys stát měl opět přehled o lidech, které je možné povolat do zbraně. Odmítl slova o tom, že lidé nechtějí jít bojovat a umírat pro současnou českou politickou reprezentaci.

„V souvislosti s návrhem obnovit přehled o občanech schopných k povolání do zbraně (nechápu, proč jsme jej přestali udržovat), se objevují názory, a nejsou ojedinělé, že lidé nechtějí bránit stát kvůli těm, co nás vedou. Je jistě pro mnohé za hranici přestavitelnosti, a není se jim co divit, bránit politické instituce státu. Ale co takhle bránit tuto zem, tuto vlast?! To jsou naše ženy, děti, rodiče, majetek, celé kulturní dědictví po našich předcích. To přece je víc, než jestli chceme. To je přeci naše povinnost,” napsal Šándor na Facebooku.

Jeho post vyvolal diskuze o tom, kdo je vlastně nepřítelem České republiky, před nímž by se měla bránit. V této souvislosti ukázal na Švýcarsko, kde mají lidé údajně silný vztah ke své obraně.

„Pro ty, kteří se, snad i logicky, ptají, proti komu se máme bránit, bych chtěl obrátit jejich pozornost na Švýcarsko, které je na rozdíl od nás neutrální a jejich neutralita je dodržována. Jeho obyvatelé mají silný vztah k obraně své země, a přitom je nikdo neohrožuje. Láska k vlasti, ochota ji bránit, je něco, co by mělo být součástí východy všech obyvatel. Dnes máme mír, kdoví, co bude za dvacet let. Odhodlanost se bránit je dostatečné odstrašení i proti silnějšímu,” uvedl generál Šándor.

Ani toto vysvětlení bývalého velitele vojenské tajné služby ale neuklidnilo jeho sledující. Někteří totiž začali poukazovat na Armádu České republiky, kterou pro obranu státu Česká republika buduje.

„A ještě jednou pro ty, co argumentují, že k obraně země máme armádu, tak mají sice pravdu, ale také máme ze zákona všeobecnou brannou povinnost pro občany ve věku od 18 do 60 let. Protože ani 200 tisícová armáda, my máme tak okolo 23 tisíc, by nemusela stačit,” dodal Andor Šándor.

Kotrba: HOV.O

Na diskuze okolo možného obnovení vedení přehledu o bojeschopnosti občanů České republiky reagoval mediální a politický analytik Štěpán Kotrba bez servítek. Podle jeho názoru nebudou chtít občané Česka bránit Miroslava Kalouska či vlivovou organizaci Evropské hodnoty bývalého pornoherce Jakuba Jandy.

Analytik zmínil, že skutečné počty lidí, kteří budou ochotní bojovat za českou vlast, bude možné zjistit teprve poté, co jistá část „politické věrchušky“ bude viset.

„Toto už je podruhé v poslední době, kdy poslanci (Jaroslavu – red.) Foldynovi musím říct HOVNO. Doufám, že to Foldyna Jaroslav v poslanecké sněmovně vyřídí. Kdo by povinně bránil Kalouska, Okamuru, Volkswagen nebo Jandovy Evropské hodnoty? Kdo by šel jak námezdný žoldák válčit za americké drogové zájmy do Afghánistánu či za francouzské jaderné zájmy do Mali? Až bude někdy potřeba a tahle věrchuška bude viset na klandrech, ukáže se teprve, kolika lidem stojí zato pro tuhle zemi umírat,“ prohlásil Štěpán Kotrba na svých sociálních sítích.

Obnovení odvodů

Na politickém kolbišti České republiky začínají znovu zaznívat hlasy pro obnovení odvodů bez povinné vojenské služby. Odvody byly zrušeny spolu s povinnou vojenskou službou v roce 2004. Kvůli tomu země přišla o informace o lidech, kteří by mohli být v případě potřeby povoláni do zbraně.

Za obnovení odvodů vystupoval na konci ledna letošního roku poslanec za KDU-ČSL Jan Bartoška. Podle informací českých médií by obnovení odvodů přišlo na 100 milionů korun ročně.