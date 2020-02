Pithart posílá opozici jasný vzkaz o Babišovi: „On je dravec.“ Odhalil také, co chybí Fialovi

Podle Pitharta se dnešní opoziční strany necítí ohroženy, a proto nezakládají předvolební blok.

„Opozice je něco, co by se tu teprve mělo vytvořit, například formou nějakých závazných dohod, předvolebních formací, nebo dokonce jednoho celku. To záleží na tom, jak velké ohrožení současní opoziční politici cítí ze strany těch, kteří vládnou. A protože se ekonomicky pořád ještě daří, opozice zřejmě ještě nevidí ohrožení jako takové, aby zakládala třeba předvolební blok,“ sdělil Pithart.

Co se tyče vztahů mezi Andrejem Babišem a Evropskou unií, Pithart uvedl: „I když je Babiš na Evropě velmi ekonomicky zainteresován, budeme teď žalovat Evropskou unii. Ona nám nevyhoví, dá nám méně peněz, než chceme, poníží nás a to bude jen krůček od toho zahrávat si s nějakou českou variantou brexitu. Na to Češi sice dnes ještě nejdou, ale zítra nebo pozítří už možná ano. A tím se jen upevní Babišova moc.“

Dále řeč přišla na předsedu opoziční ODS Petra Fialu, který by podle bývalého premiéra sotva mohl vest opoziční blok do voleb. Podle Pitharta mu pro to nesporně chybí charizma.

„Musel by se překonat, přečesat, přemalovat. On ze sebe to charisma prostě nedostane. Je to slušný, opravdu vzdělaný člověk, ale není schopen změnit dikci a vystupování,“ řekl Pithart o Fialovi.

Babiš na rozdíl od něj podle Pitharta ale charisma má. „On je dravec,“ zkonstatoval. Poté vyprávěl životní příběh, který je s předsedou vlády spojen.

„Mám s ním příhodu, kdy mě kdysi zval do hospody. Souhlasil jsem pod podmínkou, že hospodu vyberu já, čas určím já a zaplatím já. Den předtím jsem se dokonce s tamní vrchní domluvil, že ji nesmí ani napadnout, aby platil Babiš. Když jsme spolu asi po tři čtvrtě hodině dohovořili a bylo jasné, že se názorově míjíme, šel jsem zaplatit. A on mě najednou odstrčil, postavil se před servírku a já ke své hanbě zjistil, že za mě platí. Tři dny dopředu jsem si říkal, že se mi to nesmí stát. Takhle on se chová. Má ostré lokty,“ sdělil Pithart s tím, že Babiš s ním chtěl tehdy spolupracovat.

Ohledně spojování opozičního bloku Pithart dodal, že jeden z politiků by podle něj měl odejít. „Řekl bych také, že by v zájmu onoho spojování měl z politiky odejít Mirek Kalousek. Já si ho vážím, on přese všechny své excesy politiku pozvedl, hodně toho odpracoval, je výborný rétor, svedl množství šermířských soubojů, jenže se z něho už stal taky trochu symbol. A být symbol je blbé. Je prostě nejvyšší čas, což mu se vší přátelskostí vzkazuji,“ zdůraznil Pithart na adresu předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska.

Závěrem se pak vyjádřil k možné kandidatuře na prezidenta. „Prezidentem má být někdo mladý s elánem. Líbí se mi třeba generál Petr Pavel. Byl jsem s ním na jednom semináři ve státě Maine a oni tam nemohli věřit svým očím, že je to muž, který velel vojskům NATO. Čech. A jak vypadal, jak mluvil, jaké měl názory. Mně to dělalo strašně dobře, byl jsem hrdý. Nebo by prezidentský úřad konečně mohla zastávat nějaká žena. Ženský prvek v politice jsem zažil a je nenahraditelný,“ uzavřel Pithart.