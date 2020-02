„Absolutní diletantismus magistrátu. Čínští turisté se nevrátí. Teď přijdeme i o Rusy.“ Člen SPD promluvil o Praze

„Vy jste ty absolutně nejvíc utrácející turisty, kteří sem jezdili, odsud vyhnali. Nejvíce utrácející turisté byli Číňané. V roce 2018 jich sem přijelo 618 tisíc. Strávili tady 900 tisíc nocí, takže oni tady trávili den a půl, ale oni tady utratili 5202 korun na osobu, což je absolutně nejvíc ze všech turistů, kteří sem jezdili. Ti se teď už jezdit nebudou, to tady zařídil pan (primátor Zdeněk – red.) Hřib,“ uvedl Čížek.

Následně upřesnil, že primátor Hřib přišel se slovy, že do Česka budou jezdit Tchajwanci. Obratem ale upozornil na skutečnost, že jejich počet dosahuje pouze 40 milionů, zatímco Čína je 1,3 miliardy lidí.

„Teď jste udělali další provokaci. Udělali jste to s tím Borisem Němcovem před ruskou ambasádou, takže teď nám tady skončí i ruští turisté, kteří tady také utrácejí, a budou sem jezdit pouze opilí Dánové, Holanďani a Angličani, kterých jsme se tady, a to vy asi nevíte, protože nejste z Prahy, ani váš primátor není z Prahy, nerozumí tomu, těch jsme se tady od roku 2002 snažili zbavit,“ prohlásil podnikatel.

Čížek dodal, že druhými nejvíce utrácejícími turisty jsou Jižní Korejci. „(Korejci – red.) nakupují takové ty cetky, které již Němci a Holanďani nekupují, protože je buďto mají, nebo to pro ně není zajímavé – ti se sem jedou jenom ožrat, jedou sem za levnejma holkama, udělaj tady bordel, protože u nich to nemůžou, tam by je zavřeli, tady mají klid,“ zmínil Čížek.

Zástupce Pirátů v diskuzi Ondřej Chrást prohlásil, že nehledě na výši sumy, kterou tady Číňané utráceli, tak ti, podle jeho slov, žili v hotelech s čínskými majiteli, přemísťovali se čínskými dopravci a nakupovali v Česku zboží vyrobené v Číně.

„Z těch 5202 korun bych řekl, že zhruba 4500 putuje zpátky do Číny,“ uzavřel Pirát své vystoupení. Čížek tato slova Chrásta označil za výmysl.

„Díky vám (Pirátům – red.) přijde o práci v České republice minimálně pět tisíc lidí,“ řekl člen SPD. Mezi těmi, koho se dotkne úbytek čínských turistů v Česku, jmenoval skláře, české bižuterie, pokojské a hospodské.

Čížek prohlásil, že Číňané začínají při svých cestách vynechávat Prahu, což je podle jeho slov důsledkem politiky Pirátů na magistrátu hlavního města.

„Vynechávají Prahu. Jede se na Karlštejn, jede se do Českého Krumlova, a pak už jedou do Mnichova a do Berlína. A tu Prahu vynechávají. A je to jenom kvůli vám,“ řekl politik SPD a prstem ukázal na Ondřeje Chrásta.

„Číňané jsou slušní turisté. Viděli jste někdy někdo, že by v centru byli ožralí Číňané? Neviděli,“ prohlásil člen SPD.

„Vy jste za jeden půlrok zničili dílo stovek, možná tisíců diplomatických pracovníků,“ prohlásil Čížek směrem na Piráty a dodal, že dostal dopis od bývalého československého velvyslance v Číně z toho důvodu, že „takový diletantismus, jako je dneska na pražském magistrátu v životě nezažili“. Bývalý diplomat údajně SPD prosil, aby s tímto stavem „něco udělali“.

Turisté v Česku

V roce 2018 Česko navštívilo 10,6 milionů zahraničních hostů. Největší počet z toho připadl na Němce, těch přijelo do země více než 2 miliony. Na druhém místě byli Slováci (přes 730 tisíc), na třetím místě byli Poláci (přes 620 tisíc). Číňané byli na čtvrtém místě s celkovým počtem 619 tisíc hostů, což byl meziroční nárůst o 26,5 % oproti předchozímu roku. Rusů přijelo do Česka 555 tisíc.

Ještě předtím, než začal platit zákaz letů mezi Českem a Čínou kvůli koronaviru, informovala čínská strana, že od začátku března zruší přímá letecká spojení mezi Prahou a Pekingem.