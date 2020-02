Na Bucharově ulici v Praze se stala vážná dopravní nehoda se smrtelným zraněním. Policie varuje před nebezpečným počasím

Policie ČR na svém Twitteru uvedla, že ulice byla uzavřená.

Praha - Na Bucharově ulici se stala vážná dopravní nehoda autobusu a osobního vozidla se smrtelným zraněním. Na místě jsou složky IZS, ulice je uzavřená, tři zraněné osoby a na místo letí vrtulník. — Policie ČR (@PolicieCZ) February 12, 2020

Podle informací, které mají záchranáři, jeden člověk zemřel a další tři lidé se zranili. „Muž a žena utrpěli vážná zranění. Oba byli převezeni v umělém spánku a umělé plicní ventilace do nemocnice, žena do vojenské nemocnice, muž do Motola. Další žena s úrazem hlavy a zad byla transportována do nemocnice v Motole,“ uvedla mluvčí záchranářů Jana Poštová.

Aktualizace DN Bucharova: Ž a M utrpěli vážná zranění. Oba transport v umělém spánku za umělé plicní ventilace, Ž do ÚVN, M do FNM. Další Ž s úrazem hlavy a zad transport do FNM. Na místě 1 mrtvý. @HasiciPraha @PolicieCZ — ZZS HMP (@zzshmp) February 12, 2020

Hasiči pověděli, že první pomoc obětem poskytli kolemjdoucí, a následně i policisté s automatickým externím defibrilátorem.

Příčiny nehody nyní vyšetřuje policie.

Policie také varovala před obtížnou situací na českých silnicích a požádala řidiče, aby byli opatrní.

V Jihomoravském kraji evidujeme od rána více jak dvacet nehod a havárií na namrzlých komunikacích. #sníh na silnicích komplikuje dopravu, mnohá místa mohou být kluzká i přes chemické ošetření. Jezděte opatrně. #policiejmk — Policie ČR (@PolicieCZ) February 12, 2020

