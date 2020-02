Luskouni z Tchaj-peje dostanou roušky, nebojte se koronaviru, dělá si srandu Hřib

Rychlost šíření koronaviru se neustále zvyšuje. Proto se vědci snaží naleznout klíčovou roli, která vedla k přenosu koronaviru na člověka. Skupina vědců z Číny věří, že na přenosu se podílejí nejen netopýři, ale také luskouni. Zjistili, že vzorky vzaté od pacientů s koronavirem mají 99% shodu se vzorkem viru v luskounech. Výzkum však není oficiálně zveřejněn nebo potvrzen experty.

© REUTERS / Antara Foto/Aswaddy Hamid Vědci objevili další způsob, kterým se přenáší koronavirus jsou savci s tělem pokrytým velkými rohovitými šupinami. Můžeme je najít v Africe a Asii. Na jejich jídelníčku se nacházejí převážně mravenci, termiti a další hmyz.

A teď pražská zoo adoptuje z Tchaj-wanu luskouna. Pandu se adoptovat nepodařilo, a tak primátor Zdeněk Hřib vyjednal, že se adoptuje luskoun.

Dohoda o tom, že pražská zoo dostane luskouny, je součástí sesterské smlouvy Prahy s Tchaj-pejí, kterou pražský primátor podepsal v polovině ledna.

„Luskouni z Tchaj-peje pro Prahu dorazí až za zhruba tři roky, protože by měli být umístěni do nového pavilonu goril, který se teprve staví,“ uklidňuje primátor Pražany.

Pražané se podle primátora Zdeňka Hřiba nemusí obávat nákazy novým koronavirem Covid-19 od luskounů, kteří dorazí na základě partnerské smlouvy s Tchaj-pejí.

„Navíc nejsou určeni ke konzumaci, ale pouze na dívání a budou za sklem, proto od nich žádné nebezpečí nehrozí. V případě nepříznivé epidemiologické situace pak nafasují roušky,“ zavtipkoval primátor.

Epidemie koronaviru

Koncem prosince čínské úřady informovaly o vypuknutí zápalu plic neznámého původu v hustě obydleném Wu-chanu (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili, že původcem onemocnění se stal nový typ koronaviru 2019-nCoV, který se přenáší z člověka na člověka.

Nový koronavirus si již vyžádal přes 1100 životů a více než 45 000 nakažených.

Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila globální stav zdravotní nouze. Počet nakažených již totiž přesáhl úroveň onemocnění při epidemii SARS, která vypukla v roce 2003. Některé země již přijímají různá opatření – vyhlašují zvláštní stav, uzavírají hranice, ruší lety a nevydávají víza.

Co se týče opatření v České republice, tak česká vláda rozhodla, že od 9. února budou zakázány přímé lety mezi Českem a Čínou, aby bylo zabráněno šíření viru do ČR. Česká republika také poskytne Číně finanční pomoc ve výši 10 milionů korun, a to skrze mezinárodní organizace.