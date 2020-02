Na pultech českých knihkupectví se objevila kniha, která dětem radí, jak poznat Žida. „Strašné,“ reaguje Petříček

Kniha Ernsta Hiemera, která nese název Jedovatá houba, a kterou vydalo nakladatelství Guidemedia etc, se objevila v několika českých obchodech s knihami, a to v kategorii titulů pro děti. Upozornil na to zahraniční zpravodaj České televize na Blízkém východě Jakub Szántó na svém profilu na Twitteru.