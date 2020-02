Česká obrana čelí kritice kvůli radarům. Rezignoval náměstek pro vyzbrojování

Ve středu rezignoval Filip Říha, který na českém ministerstvu obrany plnil funkci náměstka pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic. Uvádí se to v tiskové zprávě obranného resortu.

Uvádí se, že na obsazení pozice bude vyhlášeno výběrové řízení, dočasně funkci bude plnit ředitel odboru řízení a podpory Lubor Koudelka. Pro server Lidovky.cz Říha sdělil, že o rezignaci rozhodl po rozhovoru s ministrem obrany Lubomírem Metnarem (ANO).

Co je příčinou?

Podle Říhy se důvodem k opuštění funkce stal velký mediální tlak na obranný resort, a to ve věci nákupu pasivních radarů Věra NG a mobilních rušiček. Obrana byla podezřelá z navyšování cen na tyto výrobky. Tak například v loňském roce Metnar hovořil o nákupu radarů za 780 milionů korun, cena se však navýšila na 1,5 miliardy korun, o čem vláda informována nebyla. Stejná situace se stala i s rušičkami, které původně byly oceněny za 960 milionů korun, ale ukázalo se, že se to bude stát 1,45 miliardy.

V úterý šéf ministerstva obrany vystoupil před členy poslaneckého klubu ANO a pokusil se obhájit rozhodnutí o armádních nákupech. Podle informací médií se to nepodařilo a ministr byl požádán řešit to personálně. Ještě v neděli se na Facebooku k věci kriticky vyjádřil premiér Andrej Babiš

„Samozřejmě jsem řval celý týden, když jsem četl, co píšou v médiích, a ptal jsem se, co to tam má ministr Metnar za pitomce, když jsou schopni dát pro info vládě neaktuální cenu a o té správné se neobtěžují vládu informovat a dozvídám se ji z médií?“ napsal premiér.

Premiér však vysvětlil, že příčina navýšení původně označené ceny je spojená s tím, že obrana vycházela z 5 let starého průzkumu trhu a proto Metnar vládě předložil nesprávnou informaci. Dodal, že když si toho ministr obrany všiml, vyhodil ředitele odboru sekce vyzbrojování.

„Chybou tohoto nákupu totiž není prodražení, ale hloupý úředník, který nepřemýšlel a pan ministr si to nepohlídal. Fakt nevím, na co tam má náměstka pro vyzbrojování,“ napsal Babiš.

Budou padat hlavy?

Po úterním setkání s poslanci ANO Metnar informoval, že kvůli situaci na svém ministerstvu nevylučuje určité kádrové změny.

„Nechal jsem si vše detailně doložit, včetně příčin pochybení. Situaci vyhodnocuji a následně rozhodnu o možné osobní odpovědnosti,“ sdělil Metnar pro Právo.

K rezignaci Říhy pak dodal, že nový náměstek pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic bude dohlížet nad probíhajícími a připravovanými zakázkami, a bude mít na starosti zlepšení externí komunikace, zejména s členy sněmovního výboru pro obranu.