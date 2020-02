První elektrické SUV od Škody má jméno! Automobilka projevila vynalézavost

Podotýká se, že jméno je odvozeno od irského slova enya a znamená „zdroj života“.

Pokud jde o označení, písmeno E symbolizuje elektromobilitu. Písmeno Q je používáno v názvech SUV modelů.

„Jde o první model Škody, který je od začátku vyvíjen jako elektromobil, což pro celou společnost představuje skutečný zlom. Rovněž chceme eMobilitu přinést co možná největší skupině zákazníků, a proto míříme do této nejoblíbenější třídy. Vozy segmentu A, do něhož ŠKODA ENYAQ patří, drží v Evropě největší tržní podíl,“ okomentoval zprávy člen představenstva za prodej a marketing Alain Favey.

Rovněž dodal, že karoserie SUV u zákazníků zažívá nárůst obliby.

„Očekáváme, že tento trend bude v následujícím desetiletí pokračovat,“ podotkl Favey.

Publikace také uvádí, že první sériově vyráběné elektrické SUV značky Škoda je postavené na podvozkové platformě MEB koncernu Volkswagen. V tomto případě se jedná o další z více než deseti elektrifikovaných modelů, které automobilka uvede do konce roku 2022 pod značkou iV.

Poznamenává se, že prvním elektromobilem značky je elektrické Citigo iV, doplňuje ho plug-in hybrid Superb iV.

Lokomotiva českého průmyslu

Škoda Auto má tři výrobní závody na území ČR. V Mladé Boleslavi se vyrábí modely Octavia, Fabia, Scala, Kamiq a Karoq. V Kvasinách portfolio české automobilky zahrnuje velké SUV Kodiaq, kompaktní SUV Karoq a modely Superb a Superb iV s hybridním pohonem. Výrobní divize ve Vrchlabí se specializuje na výrobu komponentů.

V materiálu se zdůrazňuje, že loni poprvé vyrobila ve svých závodech v Česku více než 900 000 aut. Meziročně její tuzemská produkce vzrostla o 2,25 procenta na 910 000 vozů.

Nejspolehlivější auta

Loni v květnu analytici z britského oddělení americké výzkumné společnosti J.D.Power v rámci výzkumu 2019 UK Vehicle Dependability Study sestavili žebříček nejspolehlivějších aut ve věku do třech let. V rámci výzkumu bylo dotázáno více 11,5 tisíc majitelů aut ve Velké Británii. Pozornost byla věnována počtu poruch v stovce aut jedné značky.

Analytici zaregistrovali více 170 různých stížností a rozložili je na několik základních kategorií: poruchy elektroniky; komunikačních, navigačních a audio systémů; poškození karoserie a detailů interiérů; problémy z klimatizací, motorem a převodovkou.

Podle výzkumů má nejlepší ukazatele francouzský Peugeot se 77 poruchami na 100 aut. Druhé místo obsadila česká Škoda (88 poruch), třetí – Hyundai (90). Na čtvrtém a pátém místě jsou Nissan a Suzuki s 94bodovými výsledky.