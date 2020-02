Milion chvilek vyhrožoval demonstracemi. Nevyhovuje mu kandidát na ombudsmana. „Co je to za demokraty?“ zněla kritika

Čeští poslanci dnes volili nového ombudsmana, v prvním kole se to však nepodařilo. Do druhého kola postoupili bývalý poslanec ČSSD a někdejší zástupce ombudsmana Stanislav Křeček a právník Vít Alexandr Schrom.

Křečka, který po tajném hlasování obdržel 66 hlasů, na funkci navrhl prezident Miloš Zeman . Schrom byl nominován Senátem a dostal 47 hlasů. Ke zvolení je však nutno 90 hlasů poslanců. Volen byl i další kandidát Senátu – advokát Jan Matys. Ten však měl podporu 20 poslanců, a proto do druhého kola nepostupuje.

Z těchto kandidatur největší mediální pozornost zažil právě Stanislav Křeček a může za to spolek Milion chvilek pro demokracii, který vyhrožoval, že se vydá do ulic, bude-li Křeček zvolen za ombudsmana. Kandidaturu českého prezidenta spolek označil za hroznou, reagoval tak na zprávu Deníku N, že poslanci hnutí ANO dostali doporučení podpořit Křečka. Ve spolku to označili za „agrofertizaci státu“ a dodali, že v době normalizace Křeček kladně hodnotil socialistickou revoluci a volby za dobu socialismu, což prý kandidátovi na ombudsmana neodpovídá.

„Stane-li se pan Křeček ombudsmanem, oznámíme termín, kdy vyjdeme do ulic,“ uvedli ve spolku Milion chvilek pro demokracii.

Reakce Křečka

Sám Křeček v komentáři na prohlášení Milionu chvilek sdělil, že názor spolku respektuje. Podotkl ale, že ombudsman nemá výkonné pravomoce a jenom upozorňuje na porušení práv člověka.

„Demonstrují proti předsedovi vlády? Má to nějaké racionální jádro, byť to není asi moc demokratické. Ale demonstrovat proti někomu, kdo nemá žádnou výkonnou pravomoc, kdo nemůže nic změnit, jen na věci upozorňuje, tak to je mimo realitu a jsou to jenom osobní spory, ke kterým oni nemají žádný důvod. Já nikoho z nich osobně neznám a nikdy jsem je nepotkal,“ sdělil pro Parlamentní listy.

„Dupání nožičkama“

Prohlášení Miionu chvilek vyvolalo také reakci řady českých politiků. Tak například v Trikolóře pozici spolku zkritizovali, předseda strany to označil za vydíraní a vyhrožování.

„Viděli jsme včera toho představitele Milionu chvilek, jak říkal, že bude demonstrovat, když bude zvolen pan doktor Křeček. Tak to nás ponouklo k tomu, že mu teda budeme volit pana doktora Křečka,“ sdělil Klaus mladší před poslanci.

Poslankyně a první místopředsedkyně Trikólory Zuzana Majerová Zahradníková se také připojila ke kritice Milionu chvilek a chování spolku charakterizovala jako tlak na poslance.

„O nástupci ombudsmanky (Anny) Šabatové rozhodně nebudu hlasovat pod tlakem Milionu chvilek pro demokracii (…) Co je to vůbec za demokraty, když jen vyhrožují demonstracemi, pokud nebude po jejich? Takhle se chovají jen malé děti. Když nedostanou zmrzlinu, tak začnou dupat nožičkami a vztekat se,“ sdělila poslankyně na Facebook.

Ostře na pozici Milionu chvilek zareagoval poslanec a předseda hnutí Jednotní – alternativa pro patrioty Lubomír Volný. Ten na Twitteru označil spolek za „nátlakový produkt ‚libdem‘ Hitlerů“.

Milion chvilek novofašismu je dalším nátlakových produktem “libdem” Hitlerů.

Pokud je podporujete jako normální a legitimní Babišův oponent, uvědomte si, že jste zneužíváni a připravujete půdu pro superholokaust.

Porazte Babiše ve volbách, ne podporou psychopatů.@milionchvilek https://t.co/ILMyAPX3Ot — Lubomír Volný (@lubomir_volny) February 12, 2020

Svůj názor na sociálních sítích sdělil i hradní mluvčí Jiří Ovčáček.

„Uliční výbor a lidový soud zvaný Milion chvilek nenávisti opět vyhrožuje. Tentokrát kvůli volbě ombudsmana. To je ta jejich ‚zdravá demokracie‘. Jenže svobodomyslní lidé nechtějí zdravou, lidovou nebo liberální demokracii. Chtějí demokracii. A ta žádné přívlastky nepotřebuje,“ napsal.