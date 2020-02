Xaver Veselý promluvil o Babišovi, Václavu Klausovi mladším, ale také o České televizi

Připomeňme, že právě Xaver Veselý je v úžším výběru kandidátů do Rady České televize. A přímo tímto tématem celý rozhovor začal. Moderátor v rozhovoru uvedl, že na dohlížení fungování ČT má právo jako občan. Dodal, že na dohlížení média veřejné služby, které si musí čeští občané platit, mají dohlížet lidé různých názorových proudů a pohledů na věc.

Dále promluvil o tom, co právě jeho kvalifikuje do takové pozice.

„Pohybuji se v médiích víc než 20 let, leccos jsem zažil. O to dohlížení se může ucházet každý. To je přesně v zákoně vymezeno,“ řekl a dodal, že si určitě ale nemyslí, že má patent na rozum.

Oblíbenec politiků

Dále se vyjádřil k otázce, zda mu může uškodit fakt, že je „oblíbencem některých mocných politiků“. On sám odpovíá, že jemu samotnému může uškodit spousta věcí. „Uškodí vám to, že se někde hloupě vyjádříte, někde na Facebooku, uškodí vám to, že uložíte nějakou fotku, uškodit může to, že na svém internetovém kanálu uveřejníte nějaký svůj názor, který se mnoha lidem nelíbí. Uškodit může kdeco, a jestli jsem oblíbencem politiků? Nevím, to by asi museli říct oni,“ přemýšlel nahlas moderátor.

„Ale to, že s prezidentem republiky vedu klidné a přátelské rozhovory a vždycky to tak bylo, tak to podle mě není nic, za co bych se měl stydět nebo co by mě mělo diskvalifikovat,“ vysvětlil svůj postoj.

Chyba ze strany moderátora?

K věci ještě dodal, že si nemyslí , že má přátelské vztahy s premiérem. K prezidentovi uvedl, že k němu má trochu blíž, jelikož „on to tak precizoval v jednom rozhovoru“. On sám to tak však úplně necítí. Vysvětlil, že spolu na dovolenou nejezdí, ani si nepřejí k narozeninám.

Dále byl v rozhovoru zmíněn rozhovor s poslancem a předsedou hnutí Trikolóra Václavem Klausem mladším. Na konci jednoho jejich rozhovoru řekl totiž Xaver Veselý větu: „Jeden jistý hlas.“ K tomu však sám moderátor řekl, že to byla obrovská chyba, kterou udělal. Vysvětlil, že ačkoliv mu kolegové říkali, aby se daná věta vystřihla, on sám jim říkal, že to byla chyba a že takových chyb udělal spoustu.

Kromě jiného došlo rovněž na video, které publikoval Xaver Veselý, a ve kterém kritizoval práci novinářky ze Seznam Zpráv. Ta totiž dostala informaci, že Xaverovi hosté za účinkování v pořadu platí peníze. Podle moderátora jeho video však nebyla úplně kritika.

„Co mi přišlo zcela v pořádku, ať prověřuje, na nic nepřijde. Nastal okamžik, kdy mi jeden z respondentů volal a popisoval mi jakýsi telefonický hovor, kde bylo řečeno údajně ze strany paní Pokorné (novinářka Seznam Zpráv, pozn. red.), že ‚a nenaznačovali vám, že by za to něco chtěli‘, což ještě nebyl ten důvod, což mě jenom pekelně naštvalo vůči kolegům,“ vysvětlil moderátor.

K premiérovi

Rozhovor se poté opět vrátil k České televizi. Na otázku, zda si myslí, že Česká televize plní svou veřejnoprávní roli, odpověděl Xaver Veselý kladně. „Já si v zásadě myslím, že ano,“ uvedl.

Xaver Veselý rovněž odpovídal na otázku, zda nedělal v jistém rozhovoru PR premiérovi Babišovi. Moderátorka Seznam Zpráv totiž řekla, že ačkoliv Xaver Veselý pokládal otázky premiérovi ohledně toho, co ho trápí, Veselému na to neodpovídal a hovořil jen o politice.

„Nevím, nevím, já nejsem specialista na to, abych určoval, co je PR, ale rozhodně to nebylo naším záměrem dělat Andreji Babišovi PR a myslím, že to je zcela zřetelné,“ dodal.