Člověk v tísni uzavřel novou smlouvu ohledně poskytnutí pomoci Moldavsku. Částka pro organizaci je v řádu milionů korun

Uvádí se, že plánování oněch komunitních služeb je rozděleno na dvě sumy. První, tedy 8,5 milionů korun, se má vyplatit v roce 2020. V roce 2021 pak dalších pět milionů. Jde o projekt, který má poskytnout pomoc v Moldavsku, kdy prostřednictvím veřejného dialogu má dojít k plánování komunitních služeb. A za tento projekt tedy Člověk v tísni obdrží 13 500 000 korun.

Server píše, že místem projektu má být moldavské hlavní město Kišiněv a další vybrané lokality. Rovněž je uvedeno, že sektorová organizace má být zaměřena na „další sociální infrastrukturu“.

Kromě jiného portál cituje také jistou část z dané smlouvy. Píše se tam, že „průřezové závazky, základní principy i teritoriální a sektorové priority zahraniční rozvojové spolupráce ČR jsou zakotveny v Strategii zahraniční rozvojové spolupráce České republiky na období 2018–2030“.

Nekonkrétní výrok

Za nekonkrétní považují Parlamentní listy výrok, že se projekty sociálního rozvoje v Moldavsku zaměřují zejména na „transformaci sociální politiky Moldavské republiky se záměrem maximalizovat efektivitu systému sociální ochrany s ohledem na omezené zdroje“.

Ve smlouvě je rovněž psáno, že organizace Člověk v tísni působí v Moldavsku od roku 2006 a v současnosti se kancelář nachází v Kišiněvu. Kromě jiného se podle jejich vlastních slov měla organizace podílet i na zavedení inovativní výuky o globálních problémech pomocí jistých dokumentárních filmů do moldavských školních osnov.

Co se týče cílových skupin, server s odkazem na danou smlouvu píše o moldavských resortech, zástupcech nevládních organizací, komunitně založených organizacích nebo uživatelech sociálních služeb a osobách v nepříznivých situacích. Co se týče konečných příjemců, to mají být sociálně znevýhodnně osoby a osoby marginalizované a všichni potenciální uživatelé služeb a osoby v sociálně nepříznivé situaci.

Přesné údaje

Portál uvádí, že daná smlouva v podstatě neobsahuje žádná čísla, tedy žádné přesnější údaje v rozpočtu. Samotný rozpočet byl ale v přílohách smlouvy.

Co se týče cílů projektu a předmětů, portál cituje opět výňatek ze smlouvy: „Cílem Projektu je podpořit rozvoj mechanizmu pro komunitní plánování sociálních a souvisejících služeb, a to právě na základě skutečných potřeb. Tento mechanismus má ambici sloužit veřejné správě v Moldavsku ke zlepšení systému plánování služeb a implementaci programů sociální ochrany. Projekt je zaměřen na budování kapacit aktérů na úrovni ústřední vlády, veřejné správy a poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb ve třech cílových oblastech Moldavska, které budou identifikovány v rámci implementace Projektu. Důležitou částí Projektu je podpora zapojení veřejnosti a uživatelů sociálních a souvisejících služeb do přípravy komunitních plánů.“

Portál také píše, že rozpočtu bude později věnován vlastní článek. Dodal ovšem, že daný rozpočet „jasně naznačuje, že velkou část rozpočtu spolyká právě organizace Člověk v tísní“.