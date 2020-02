„Další kapka do už přetékajícího džbánu.“ Petříček se ostře opřel do Foldyny. Půjde o vyloučení ze strany?

Zvolení Stanislava Křečka novým veřejným ochráncem práv vyvolalo různorodou reakci v politickém okolí. Nicméně to nebylo jediné, co způsobilo bouřlivou reakci českých politiků během středečního hlasování. Bývalý místopředseda ČSSD Jaroslav Foldyna si těsně před volbou našel vhodný okamžik pro verbální útok na spoluzakladatele a výkonného ředitele organizace Člověk v tísni Šimona Pánka. Jednalo se totiž o údajný nátlak ze strany Pánka vůči předsedům českých politických stran.

„Dozvěděl jsem se, že Šimon Pánek, představitel organizace Člověk v tísni, která údajně pomáhá lidem, posílá předsedům politických stran esemesky, ve kterých jim jaksi dává najevo, v podstatě jim vyhrožuje, že budou mít problémy, když budou volit Stanislava Křečka,“ ohromil české poslance svým prohlášením Foldyna.

Následně český politik neváhal upozornit na to, že organizace Člověk v tísni je jednak financována zahraničními donory, jednak se živí daněmi českých občanů. Jedná se totiž podle Foldyny o značný vliv ze strany této organizace ve věci zvolení českého ombudsmana.

Po kontroverzním projevu Foldyny označil nynější místopředseda ČSSD Ondřej Veselý tento výrok za osobní názor politika a řekl, že to nemá nic společného s oficiální pozicí jeho strany. Následně se nechali slyšet i další představitelé vedení ČSSD. Místopředsedkyně sociálních demokratů Jana Maláčová se také kriticky vyjádřila vůči slovům svého stranického kolegy.

„Stydím se za Jaroslava Foldynu a distancuji se od jeho slov na účet Človeka v tísni. Jaroslav Foldyna nemůže mluvit za ČSSD. Dnes dokázal, že má do sociálního demokrata hodně daleko. Člověk v tísni odvádí skvělou práci v Česku a ve světě,“ napsala ve svém Twitteru česká politička.

Zveřejnění tohoto tweetu však následovala různorodá reakce uživatelů. Někteří komentující vytkli Maláčové její snahu reprezentovat názor celé strany.

„A vy za ČSSD mluvit můžete? Ne, jen za část strany. Tak mluvte radši jenom za sebe, ještě tu stranu nevedete,“ zdůraznil uživatel Nosey George-Naštvaný.

Další uživatel tvrdí, že by Maláčové mělo jít především o své vlastní průšvihy.

„Paní ministryně, Vy byste se měla stydět za jiné věci. Foldyna je ve srovnání s tou Vaší ostudou opravdu podružnou záležitostí,“ napsal uživatel Tomáš Kudela.

Kritická reakce ministra Petříčka a možné vyloučení Foldyny

Místopředseda ČSSD a ministr zahraničí Tomáš Petříček okomentoval celou událost a prohlásil, že postoj Foldyny je v rozporu s hodnotami sociálních demokratů. Zdůraznil rovněž i nutnost probrat zmíněný incident, a to na úrovni vedení strany.

„Můj postoj a názory se nemění, Jaroslav Foldyna vyjadřuje názory, které neodráží postoje vedení ČSSD a hodnoty sociální demokracie. Podporuji to, aby se tím zabývalo vedení strany. Šíření pomluv u řečnického pultíku Poslanecké sněmovny, jinak to nemohu nazvat, je jen další kapka do už přetékajícího džbánu,“ napsal ve svém příspěvku na Facebooku Petříček. Následně dodal, že by se Foldyna měl Šimonu Pánkovi a celé organizaci Člověk v tísni omluvit.

Pod příspěvkem se objevily komentáře, kde uživatelé mimo jiné sdělují svůj skeptický postoj vůči kritice Foldyny.

„Foldyna hájí hodnoty původní ČSSD, kdy ČSSD ještě lidé chtěli volit. Kdo chce volit Petříčka a jeho ČSSD? Pár euroliberálních zoufalců v jeho Facebook komunitě,“ uvedl uživatel Richard Jindra.

Je třeba připomenout, že dříve vedení strany již podniklo kroky zaměřené na vyloučení Jaroslava Foldyny. Důvodem bylo jeho kontroverzní prohlášení o tom, že by byl ochoten podpořit ve Sněmovně rekonstruovanou vládu bez své strany. Hlasování však tehdy skončilo ve prospěch Foldyny, když pro vyloučení chybělo jen pár hlasů.

Komentář Jaroslava Foldyny

Ve svém komentáři pro ČRo Foldyna obvinil vedení ČSSD z diskreditace politické scény a neschopnosti konkurovat se svými politickými soupeři.

„Vedení ČSSD ať se zabývá samo sebou. Prohrávají jeden politický souboj za druhým a diskreditují politickou scénu,“ uvedl český politik. Následně dodal, že žádné omluvy neplánuje a dokonce je připraven samostatně vystoupit ze strany, pokud to neučiní jeho současní kritici. Označil své oponenty za představitele liberální a neomarxistické sociální demokracie, kvůli nimž strana degraduje.