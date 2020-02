Využije ODS Mináře? Poslanec prozradil, proč strana volila ombudsmana na úkor demobloku. Kalkulování, které zaráží

Novináři serveru ParlamentníListy.cz oslovili několik poslanců, kteří poukázali na zajímavou matematiku v rozdělení hlasů. Jeden ze zdrojů poznamenal, že ne všichni poslanci hnutí ANO Stanislava Křečka volili.

„To tak je, o tom se otevřeně v klubu hnutí ANO hovořilo,“ uvedl. Druhý tato slova potvrdil.

„Ale co je mnohem podstatnější, to je ta matematika. Zástupce takzvaného demobloku Vít Alexander Schorm získal 47 hlasů v prvním kole a pouze 53 hlasů v kole druhém. Hnutí ANO má 78 poslanců a ne všichni, jak navíc uvedli, Stanislava Křečka volili. Jelikož se bavíme o tajné volbě, tak nechci být konkrétní, ale mohu konkrétně popsat, jak nejmíň dva poslanci ODS kráčeli v kuloárech Sněmovny a doslova se chlubili s tím, že Křečka budou volit, protože jim to přinese PR. U obou případů jsem stál a oba poslanci o tom vědí,“ sdělil poslanec pro Parlamentky.

Dále vysvětlil, proč zástupci ODS hlasovali pro Stanislava Křečka.

„To je zcela jednoduché a prosté. Spolek Milion chvilek pro demokracii jim udělá velkou reklamu. Stejně jako Rakušanovi, Adamové z TOPky a dalším, kteří jsou na okraji volebního zájmu. Takže bych se vůbec nedivil, kdyby to Křečkovi hodili právě proto, aby vyvolali demonstraci,“ uzavřel vysoce postavený poslanec s tím, že by na tuto variantu vsadil osmdesát procent. „Navíc je logické, že tím zabijí dvě mouchy jednou ranou, protože kromě vlastního zviditelnění ještě navíc ublíží koalici.“

Na portálu bylo uvedeno, že důkazy k tomu poslanec neměl, jelikož se jednalo o volbu tajnou.

Stanislav Křeček je také přesvědčen, že hlasy dostal i od opozičních poslanců.

Milion chvilek se brání

Spolek Milion chvilek se důrazně ohradil proti řečem, že si za zvolení Stanislava Křečka do funkce ombudsmana mohou sami. Mikuláš Minář a jeho kolegové považují toto tvrzení za manipulativní a tvrdí, že poslanci udělali kozla zahradníkem.

Na svých sociálních sítích se vyslovili na adresu poslanců, kteří oznámili, že volili Křečka i z trucu proti Milionu chvilek, jak to udělal například zákonodárce z hnutí ANO Patrik Nacher.

„Tvrzení, že jsme kvůli těmto stanoviskům zodpovědní za zvolení Stanislava Křečka, je manipulace veřejným míněním. Copak se lidé nemají ozývat, když se děje něco nepřijatelného? Za zvolení Stanislava Křečka nesou zodpovědnost výhradně ty poslankyně a ti poslanci, kteří mu dali hlas. Pokud se někdo z nich rozhodl pro Stanislava Křečka jen z trucu, aby ‚naštval Milion chvilek‘, zjevně si neváží instituce ombudsmana. Nechápe odpovědnost vyplývající z poslaneckého mandátu,“ je uvedeno v prohlášení spolku.

Chování poslanců připomíná aktivistům situaci, kdy někdo udělá kozla zahradníkem a pak viní Milion chvilek z toho, že zvolený kozel, před nímž Milion chvilek varoval, zlikvidoval zahrádku. Nicméně o některých poslancích ODS, kteří pro Křečka pravděpodobně také hlasovali, nic neřekli.