Náměstí Němcova? Stropnický se pozastavil nad málo známou minulostí nové modly Hřiba: Ten pán nebyl jen obětí atentátu…

Nejpitomější projev kulturních válek. Právě takto označuje Matěj Stropnický ve svém příspěvku na sociální síti Facebook návrh na přejmenování pražského náměstí Pod kaštany, kde se nachází ruské velvyslanectví.

Jako podklad svého tvrzení postupně uvádí tři důvody. Ten první důvod se týká osobnosti zavražděného opozičního politika, stejně jako důsledků jeho působnosti v ruské vládě koncem 90. let minulého století.

„Za totální marasmus a ovládnutí Ruska západovýchodní oligarchií v letech transformace, jak té totální rozkrádačce a ponížení Ruska stále ještě drze říkáme, nese velký díl viny právě i on, ministr energetiky a pak vicepremiér věčně ožralého Jelcina - a tedy i za Putinův nástup,” píše Stropnický.

„Ten pán nebyl jen obětí atentátu, který nepochybně nikdo neschvalujeme,“ řekl český politik na začátku své argumentace. Dále Stropnický poukazuje na skutečnost, že Boris Němcov se během svého aktivního politického angažmá údajně podílel na přerozdělování státního majetku ve prospěch oligarchů. Zmiňuje rovněž i jeho činnost v době, kdy byl guvernérem Nižněnovgorodské oblasti, o níž si podle jeho slov nedělá žádné iluze.

Jako další důvod uvádí Stropnický určitou předpojatost vůči Rusku, a to kvůli politickým důvodům. Ve svém příspěvku totiž naznačuje, že v případě přejmenování náměstí Pod kaštany po zavražděném ruském opozičním politikovi by se měla přejmenovat i další veřejná místa. „Bude teď Praha přejmenovávat i ulici, kde sídlí US Embassy, na Guantanámskou třeba? Nebo ulici, kde sídlí turecká ambasáda, na Kurdskou? Nebo ulici, kde sídlí britské velvyslanectví, na Bengálského hladomoru (během něho zemřelo 10 milionů Indů)? To myslíme vážně?“ uvedl český politik.

Dalším aspektem je politická nezodpovědnost ze strany iniciátorů tohoto návrhu. Jedná se totiž o situaci, kdy tito politici ničím osobně neriskují a využívají svého členství v NATO. Podle Stropnického jde o tzv. pseudohrdinství a exhibicionismus ze strany autorů tohoto návrhu.

Reakce uživatelů

Příspěvek Stropnického vyvolal žhavou diskuzi v komentářích.

„Díky za uvedení do reality o panu Němcovovi. Sklízíte za svůj poctivý přístup k faktům evidentně dost vzteku - a to Vás dělá v dané věci ještě sympatičtějším. Nedejte se otrávit a vydržte,“ napsal uživatel Bernard Hvolka.

Někteří uživatelé vytkli Stropnickému absenci jakýchkoliv konkrétních údajů ohledně Borise Němcova.

„Děláte tady přednášku u Němcova, ale fakta tedy žádná nepředkládáte. Buďto se o ně opírejte a předložte je i sem veřejně, nebo ve vašem věku o tom nemluvte,“ vyjádřila svůj názor uživatelka Vlasta Pospíšilová.

Na tento komentář zareagoval český politik osobně.

„A co považujete za fakta, jaká fakta Vám tu chybí?“ ptá Matěj Stropnický. „Předložil jsem Vám fakta z jeho života a kritiku celého plánu, ano, nikoliv studii, však jsme na Facebooku,“ vysvětluje svůj postoj bývalý předseda strany Zelených a následně dodal: „Myslím, že spíš jen nesouhlasíte a halíte svůj předem daný nesouhlas do jakéhosi mlhavého požadavku“.