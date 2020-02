Dominátor do Senátu? Hašek reagoval na nabídku Filipa kandidovat za KSČM

Po svém kritickém komentáři vůči svému bývalému spoluhráči, předsedovi Národní sportovní agentury Milanu Hniličkovi, obdržel Dominik Hašek nabídku, aby se zapojil do politiky, a to přímo z úst předsedy KSČM. Následně bývalý český brankář zareagoval na tuto nabídku na své stránce na Twitteru.

Bývalý český hokejový brankář Dominik Hašek v satirickém pořadu Šťastné pondělí okomentoval skutečnost, že nově zřízenou Národní sportovní agenturu bude řídit jeho bývalý náhradník na olympijských hrách v japonském Naganu Milan Hnilička. „Tak to bohužel chodí, že jedni orají a vláčejí a druzí sklízejí,” žertovně pronesl slavný český brankář.

Předseda KSČM Vojtěch Filip se k tomu také vyjádřil a uveřejnil na své stránce na sociální síti tweet, kde nabídl Haškovi politické zázemí.

„Výtka Dominátora vůči Milanu Hniličkovi, že on by lépe rozděloval dotace pro sport, nesedí. Nezpochybňuji kvality Dominika Haška a jeho zásluhy na českém hokeji. Ale jeho případné angažmá předpokládá aktivní zapojení do politiky. Pokud chce, nabízím kandidaturu za KSČM do Senátu,” uvedl předseda KSČM na své stránce na Twitteru.

Samozřejmě málokdo z uživatelů vzal tuto nabídku ze strany předsedy KSČM vůči Haškovi vážně.

„Musím říct, že oceňuji, jak na satiru reagujete satirou,“ reagoval moderátor satirického pořadu Šťastné pondělí Jindřich Šídlo.

Řada dalších uživatelů považovala tweet Filipa za pouhý žert.

„Na to, jak české kultuře chybí satira, tak se najdou chvíle, kdy ji nějaký politik svým výrokem nahradí ... třeba tohle je ten případ,“ píše uživatel Martin.

Odpověď Dominika Haška a diskuze s předsedou KSČM

Na Filipův tweet následně reagoval i Hašek. Světoznámý brankář také nevzal tuto nabídku vážně a žertovně zdůraznil svůj další rekord.

„Myslím, že jsem se stal historicky prvním (bývalým) sportovcem reprezentantem, kterému bylo od 17.11. 1989 veřejně (ale možná i jakkoliv) nabídnuto členství v KSČM (dříve KSČ). Prosím historiky o kontrolu, zdali po dnešku držím primát, který mi už nikdo nevezme,“ odpověděl Hašek.

Tímto však tato diskuze neskončila. Předseda KSČM se nakonec rozhodl přímo vstoupit do diskuze s olympijským vítězem a zanechal svůj komentář pod Haškovým tweetem, kde podotkl, že o případném členství českého sportovce v KSČM vůbec nejde.

„Vážený pane, v tomto prvenství nemáte. Také jsem Vám nenabízel členství v KSČM, ale jen možnost kandidovat za KSČM do Senátu. Pokud o to máte zájem, tedy vstoupit do politiky,“ píše Filip. Následně dodal, že historie jeho strany podle něj začíná až po Sametové revoluci. „KSČM vznikla v březnu 1990 a její historie je jistě lepší než jiných současných korupčních stran,“ uvedl český politik.