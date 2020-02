Václav Klaus poodhrnul závěs skrývající pravý důvod hysterie kolem volby ombudsmana. Šlo o víc, než o pouhé principy…

Neskutečně agresivní útok. Právě takovým pojmem označil bývalý prezident České republiky Václav Klaus reakci poražené strany na výsledky demokratických voleb v Poslanecké sněmovně, v níž byl ve středu Stanislav Křeček zvolen novým veřejným ochráncem práv. Důvodem této nespokojenosti ze strany opozice je neschopnost či neochota poražených oponentů přijmout legitimní a zákonné výsledky voleb, jelikož to neodpovídá jejich zájmu.

Bývalý český politik sdílí názor, že pro současnou opozici je to tradiční způsob chování. Zmiňuje totiž, že obdobná reakce následovala i po prezidentských a parlamentních volbách, z nichž jako vítězové vyšli Miloš Zeman a strana Andreje Babiše. Čím však byl opravdu překvapen, je to, že tentokrát neváhali dát to takhle rychle a drze najevo, což je podle Klause jakousi novinkou. Exprezident je přesvědčen, že pro opozici, jež patří do progresivistického proudu, demokratické volby vždy byly dotěrnou překážkou na cestě jejich ambiciózních plánů a hodily se jim jen v případě, kdyby skončily jejich vítězstvím. Podle Klause by rádi prosazovali nikoli vládu politiků demokraticky volených lidmi, ale vládu vyvolených.

Instituce ombudsmana jako nástroj pro odbourání tradičních hodnot?

Bývalý prezident se netají tím, že kandidatura bývalé ombudsmanky Anny Šabatové byla z jeho pohledu nepřijatelná. Nicméně zdůrazňuje, že na rozdíl od opozice, výsledek tehdejší volby přijali.

„Víme, že do této funkce nepatří (a celou dobu jejího fungování to jen dokazovalo), ale neřekli jsme ani slovo. Nedělali jsme žádné hrubé útoky na integritu její osobnosti. Výsledek volby jsme – neradi – respektovali,“ uvedl Klaus.

Dalším bodem Klausovy kritiky je instituce ombudsmana jako taková. Podle exprezidenta není žádnou nezbytnou součástí demokratické společnosti, ale spíše naopak – překážkou pro řádné fungování parlamentního systému. Skutečností je, že v podstatě jakýkoliv významný politik dostává a řeší stížnosti, s nimiž se na něj obracejí lidé. Říká rovněž i to, že třeba kancelář prezidenta republiky řeší takových stížností mnohem víc, než ombudsman.

Tento úřad má však podle Klause zásadní roli pro tzv. progresivní opoziční tábor, kvůli čemuž můžeme vidět tuto bolestivou reakci a nenávist ze strany poražených. Exprezident je totiž přesvědčen, že se jedná o nepovedený pokus zneužít tento post pro dezintegraci české společnosti a prosazení migračních a genderových reforem, což je možné vidět na příkladu západoevropských států.