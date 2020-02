Resort zdravotnictví zveřejnil, kolik zaplatil za právníky v kauze Diag Human. Jde o obří částku, která vás překvapí

Ministerstvo zdravotnictví ČR na svých oficiálních stránkách zveřejnilo údaje, z nichž vyplývá, že za zastupování v kauze Diag Human zaplatilo v druhé polovině loňského roku více než devět milionů korun. V daném sporu se společností Diag Human přitom resortu radila advokátní kancelář Bělina & Partners AK s.r.o. Co za takovou částkou stojí?

Včera se na internetových stránkách MZ ČR objevil seznam poradců, poradních orgánů či advokátů, za jejichž služby ve druhém pololetí loni platilo.

K věci se vyjádřila mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová, která uvedla, že výše částky za právníky je určena nárůstem aktivity Diag Human v zahraničí a nutností hradit právní zástupce specializované na příslušné jurisdikce.

Obří částky

Pokud jde o to, kolik daný resort za právní služby zaplatil, částka je následující. Za první pololetí to bylo necelých šest milionů korun, tudíž celkově tyto služby vyšly asi 15 milionů Kč.

Zmiňme i to, že za právní služby v kauze Diag Human platilo loni v druhém pololetí i ministerstvo financí. Ze zveřejněného seznamu vyplývá, že resort financí právníkům zaplatil 27,2 milionu Kč.

Ze seznamu rovněž vyplývá, že že přímo ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi radili tři poradci. V oblasti zahraniční spolupráce to byl Tomáš Pala, ohledně vědy, výzkumu a vzdělávání přijímal rady od Štěpána Svačiny a v oblasti zdravotní péče mu rady poskytoval Josef Vymazal. Dotyční si za hodinu konzultací shodně účtovali 250 Kč a resort jim tak celkem vyplatil 165 000 Kč.

Další výdaje

Mimo jiné se ukázalo, že ministerstvo za posledního půl roku 2019 zaplatilo asi 540 000 Kč advokátní kanceláři Havel & Partners s.r.o za poradenství ve věcech veřejné podpory. Více než 280 000 Kč putovalo za konzultační služby v souvislosti se Strategickým rámcem Zdraví 2030 a asi 354 000 Kč dostalo České vysoké učení technické za odhad ceny zakázky na provoz letecké záchranné služby.

Kauza Diag Human

Co se týče dané kauzy, Diag Human se s Českou republikou pře již několik let, a to kvůli zmařenému obchodu s krevní plazmou. Stát od poloviny roku 2013 tvrdí, že arbitráž o miliardy korun definitivně vyhrál.

Trojice rozhodců vydala usnesení, díky nemuž arbitráž zastavila. Své rozhodnutí pak zdůvodnila tak, že věc už byla rozhodnuta v roce 2002, kdy stát firmě vyplatil 326 milionů za poškození dobrého jména. Z toho důvodu všechna následující rozhodnutí ve věci nemají právní účinky.

Společnost Diag Human se ale dále v několika zemích soudí s ČR o náhradu za údajně ušlý zisk. Po naší republice tak požaduje 14,5 miliardy Kč. Začátkem února vydala společnost zprávu, podle níž soudy v Rakousku a Německu uznaly její nároky. Stejně měly dle Diag Human v minulosti rozhodnout i země jako Belgie a Lucembursko.

Mluvčí ministerstva zdravotnictví Štěpanyová dříve uvedla, že se Diag Human snaží dřívější rozhodnutí soudů obejít.

„Ministerstvo zdravotnictví dělá dlouhodobě maximum pro ochranu majetku ČR v tomto sporu a je úspěšné. V pěti státech již ČR spor vyhrála,“ dodala později.