Pětice Čechů bude propuštěna z karantény, koronavirus se u nich nepotvrdil

Čeští občané z Wu-chanu, mezi nimiž jsou dva studenti, se dostali do Evropy díky pomoci Francie, která do provincie vyslala letadlo pro evakuaci evropských občanů z epicentra nákazy. Z Bruselu, kam je dopravil francouzský letoun, se do Prahy dostali v pondělí 3. února krátce po půlnoci, a to českým vládním speciálem. Evakuováni byli i dva slovenští občané, kteří z Prahy zamířili do nemocnice v Banské Bystrici.

Již první testy na nemoc COVID-19 byly u pětice Čechů negativní. Po druhém testu, který jejich zdravotní stav potvrdil, budou v pondělí propuštění z pražské Bulovky, kde byli dva týdny v karanténě. Celkem bylo v Česku na koronavirus testováno již 76 lidí. Ani v jednom případě se ale nákaza naštěstí nepotvrdila.

„I druhé testy na koronavirus u pětice Čechů z Nemocnice Na Bulovce, kteří před 2 týdny přiletěli z Wuchanu, jsou negativní. Podle informací lékařů jsou v pořádku a nic by nemělo bránit tomu, aby se v pondělí vrátili domů. Celkem bylo doposud vyšetřeno 76 lidí, všechny výsledky negativní,“ napsal na Twitteru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Test na koronavirus byl ale dříve pozitivní u jednoho z devíti belgických občanů, které spolu s Čechy do Evropy dopravil francouzský letoun. Média přitom mluvila o 36 lidech, kteří vykazovali známky nákazy koronavirem.

Boj s koronavirem

Město Wu-chan, které leží v provincii Chu-pej, se stalo epicentrem nákazy koronaviru. Čínské úřady na ni uvalily karanténu, která se dotkla desítek milionů lidí. Počet nakažených ve světě dosáhl počtu 69 502 lidí. Naprostá většina z nich žije v Číně, kde se nakazilo 68 500 lidí. V Chu-peji se nakazilo 56 249 lidí.

Nemoc si vyžádala 1665 životů, z toho nejvíce právě v provincii Chu-pej (1596). Na druhém místě z hlediska počtu mrtvých je provincie Che-nan, kde zemřelo 13 lidí. Celkem se ve světě uzdravilo 9544 lidí, nejvíce opět v Chu-pej (5623).

Případy nákazy ale hlásí i další země. Kromě Asie, Austrálie, Severní Ameriky a Evropy se první případ nákazy prokázal také v Africe. V Evropě byl v sobotu zaregistrován první smrtelný případ. Koronaviru ve Francii podlehl osmdesátiletý čínský turista z Chu-peje. Mimo pevninskou Čínu došlo k úmrtím i v Hongkongu, Japonsku a na Filipínách.