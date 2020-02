Zahradil z ODS to natřel Milionu chvilek a naštval kavárnu. Už konečně jděte škodit do Trikolóry, zaznělo

Spolek Milion chvilek se rozhodl rozšířit svou agendu a oznámil demonstraci proti politickému vývoji v Polsku a Maďarsku. Členové ODS Jan Zahradil a Alexandr Vondra se rozhodně proti tomu postavili. Dokonce tvrdili, že činnost spolku může ohrozit české zájmy. Následně však za to schytali kritiku od představitelů liberální veřejnosti.

Již dávno se vedení spolku Milion chvilek jasně vymezilo proti zvolení Stanislava Křečka veřejným ochráncem práv a v souvislosti s tím slíbilo uspořádání protestních akcí. Následně se však spolek rozhodl výrazně rozšířit svou agendu a sáhnout na kritiku politických procesů v Polsku a Maďarsku.

Na své stránce na sociální síti Facebook vedení spolku vyhlásilo protestní akci, kterou nazvalo „Nechceme jít cestou Maďarska a Polska“.

Po vyhlášení nové akce však dostali ledovou sprchu od svých sledujících. V komentářích se objevila kritika, kde uživatelé vytkli chvilkařům jejich negaci výsledků demokratických voleb.

„Cirkus se zas rozjíždí. Zrovna ti, co mají demokracie plnou hubu, protestují proti výsledku demokratické volby! Zajímavý paradox,“ napsal uživatel Pavel Ploc.

Další uživatelé poukázali na zbytečnost takových akcí, stejně tak zazněla kritika vůči snaze se porovnávat s jinými státy.

„Vadí mi přirovnávání k jiným státům. Řešme sami sebe. Tato stávka k ničemu nevede a jak jsem pochopila, ani žádná jiná. A dokud se národ nestmelí, nezmění se ani současná politická situace,“ argumentovala uživatelka Monika Kurucová. Následně dodala, že by měli klást větší důraz na argumentaci a logické důvody, než na masové akce. „Takže raději začněte rozumně argumentovat a přesvědčovat lid, proč by se současná situace měla změnit - třeba pak po volbách se taková cesta projeví, tvrdí uživatelka.

Někteří uživatelé dokonce vyslovili svou podporu vůči Polsku a Maďarsku a zdůraznili, že by se i Česká republika měla víc starat o svou nezávislost a suverenitu.

„Chceme! Mluv za sebe! Chceme být suverénní stát, vlastní zákony, vlastní soudy, vlastní rozhodování! #Czexit,“ označil svůj postoj uživatel Petr Mareš.

Ohrožuje Milion chvilek české národní zájmy?

Současný europoslanec a člen ODS Alexandr Vondra se postavil rozhodně proti pokusům chvilkařů rozšiřovat své angažmá do zahraničněpolitických dění. Ačkoliv Vondra, jenž momentálně zastává post místopředsedy ODS, dříve podporoval činnost spolku, jejich současný vývoj tolerovat však nehodlá.

„Myslím si, že to vymezení vůči Polsku a Maďarsku je velká chyba. Až dosud měl Milion chvilek mé sympatie, protože se správně zaměřoval na problém s Babišovým oligarchickým konfliktem zájmů. Teď zamířil úplně jinam. Je to útok proti Visegrádu, proti českým zájmům. S mou podporou proto nemůže počítat ani náhodou,“ uvedl Vondra ve svém komentáři pro Echo24.

Český politik Jan Zahradil se následně ztotožnil se stanoviskem svého spolustraníka a kolegy v Evropském parlamentu. Na své stránce na Twitteru citoval slova Vondry a vyjádřil mu úplnou podporu.

„’Levicové kavárenské kroužky v Praze a Bratislavě říkají, že je (V4) toxický, že bychom se měli štítit konzervativních Poláků i Maďarů. Je to hloupost a poslechnout je by bylo sebevražedné.‘ Podepisuji do písmene. Dál není třeba nic dodávat,“ napsal Zahradil.

Místopředseda @ODScz @AlexandrVondra: “Levicové kavárenské kroužky v Praze a Bratislavě říkají, že je (V4) toxický, že bychom se měli štítit konzervativních Poláků i Maďarů. Je to hloupost a poslechnout je by bylo sebevražedné”. Podepisuji do písmene. Dál není třeba nic dodávat. pic.twitter.com/8Wxef0M5hq — Jan Zahradil (@ZahradilJan) February 15, 2020

V komentářích pod tímto tweetem však byly vidět i opačné názory, stejně jako rázná kritika vůči výrokům obou politiků. Jeden z uživatelů se ostře pustil do Polska a Maďarska a vyjádřil svou nepřízeň vůči tamějším politickým stranám.

„Fakt už konečně jděte škodit do Trikolóry... Že je třeba se štítit bigotního katolického Talibanu a nacionalistického kleptokrata Orbána - to není názor žádných levicových kroužků. Já volím ODS od 1998 a zcela s tím souhlasím. PiS a Fidesz jsou toxické strany. Zvláště PiS je hnus,“ nešetřil svou kritikou Marek Vondrák.

Někteří uživatelé vyslovili svůj souhlas s postojem Zahradila, zmiňovali se rovněž i o zbytečném nátlaku Bruselu vůči těmto státům.

„Jsem moc rád, že alespoň někdo v ODS zůstal normální,“ uvedl uživatel JungleIsMassive.