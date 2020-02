„Opozice je v křeči. Milion chvilek je plácnutí do vody,“ Mediální expert Petrov o politice i Georgi Sorosovi

„Milion chvilek je fenomén, který jsme tu ještě neměli. (…) Protože učím na školách a přednáším, tak se o tom různě bavím se studenty, kteří se většinou ztotožňují s touto skupinou. Já pořád říkám: A o co jde? Vy s něčím nesouhlasíte, vy to chcete změnit. Máte tedy nějakou alternativu? Oni my říkají: Nemáme alternativu. My se tím vlastně zabývat vůbec nechceme. My jenom upozorňujeme na to, že s tím takhle nesouhlasíme a že se nám to nelíbí. (…) Pro mě to dlouho bylo nepochopitelné, jak je to vůbec možné. Když jsme v roce 1989 demonstrovali na náměstích, tak jsme chtěli svobodné volby a chtěli jsme vyškrtnout článek z Ústavy o vedoucí úloze KSČ. My jsme chtěli něco konkrétního. Oni ale říkají, že se jím něco nelíbí. Když se jich ptáte, co s tím budeme dělat, tak oni řeknou: To vymyslete vy, ale tak, aby se to nám líbilo,“ prohlásil mediální expert v rozhovoru s Janou Bobošíkovou.

Petrov dodal, že podle jeho přesvědčení participace na řízení společnosti musí jít ruku v ruce s odpovědností. Podle jeho názoru, pokud protestující občané nechtějí říci, co konkrétně chtějí, tak se jedná o „plácnutí do vody“.

„Křeče“ pražské kavárny

V rozhovoru pro XTV člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání označil některé reakce českých neoliberálů na „přepálené“. Mluvil tak v souvislosti s kandidaturou Hany Lipovské do orgánu dohlížejícího na Českou televizi a zvolení Stanislava Křečka na pozici ombudsmana.

„Přemýšlel jsem nad tím. Napadlo mě, že se jedná o křeče určité části společnosti, která něco nechce, aniž by věděla, co vlastně chce. (…) Ta část té společnosti už dlouho něco nechce, ale pořád není uspokojována v tom, co chce, protože to možná ani sama neví. Tohle já bych považoval za jisté křeče – ta atmosféra, která nyní je,“ prohlásil Petrov a dodal, že tyto „křeče“ nyní bude vyvolávat vše, co nebude odpovídat představě Milionu chvilek a opozice.

George Soros a jeho činnosti

„Já jsem v 90. letech pro Open Society Fund, který působí, jako nezisková organizace George Sorose v této zemi, pracoval. Takže já vůbec neodmítám aktivity kohokoli, aby prosazoval své pojetí světa, buď ať napřímo (…), nebo nepřímo tím, že vlastně podporuje někoho jiného, kdo hlásá nějaký názor, který se potom zprostředkovaně dostane do médií. Beru to jako legitimní, že Geoge Soros prostě má nějakou představu o světě a chce to realizovat. Jediné, co je moje ambice, je, abychom to věděli,“ řekl Petrov.

V této souvislosti hovořil i o pluralitě médií. „Já jsem pro to, ať Bakalovy média, Křetínského média, Kellnerova Nova, ať jsou tady Šafrovy Forum 24, ať je tu kdokoli kohokoli, ale ať to víme. Ať si nehrajeme na to, že nám něco říkají nezávisle. Všichni jsou nějakým způsobem závislí,“ uvedl mediální expert a poukázal na skutečnost, že v této souvislosti by nezávislá měla být veřejnoprávní média.