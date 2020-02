Ještě novináři, nebo už jen trapní šašci? Seznam Zprávy zaútočil na Xavera Veselého v rámci zoufalého pokusu o „satiru“

Moderátor Luboš Xaver Veselý před několika dny na svém kanálu Xaver Live publikoval materiál o tom, že novinářka portálu Seznam Zprávy Zdislava Pokorná údajně ověřovala informace, zdali komentátorka Karolína Stonjeková neplatí za to, aby mohla přicházet do vysílání televize XTV a komentovat události uplynulých dní.

Pokorná měla podle informací Xavera Veselého volat i dalším hostům XTV a zadávat jim otázky směřující k tomu, platí-li či ne za svoji účast v pořadech této televize, kde jako hlavní moderátorské hvězdy vystupují Luboš Veselý a Jana Bobošíková.

Veselý o této „kauze“ natočil video, které bylo posléze umístěno na jeho kanálu na sociální síti YouTube. Ve videu se věnoval pozadí novinářky Seznamu Zprávy Zdislavy Pokorné. Upozorňoval i na její spojení s kontroverzním portálem Hlídací pes, který provozuje zařízení s názvem Ústav nezávislé žurnalistiky, který, jak se dříve vysvětlilo, sídlí v chatové oblasti obce Líšnice. Ředitel tohoto „ústavu“ Ondřej Neumann v minulosti přiznal, že byl placen i z peněz vlivové organizace Open Society Fund amerického miliardáře George Sorose.

Novináři Seznamu Zprávy se podle všeho rozhodli Veselému „pomstít“ a zaútočili na něho poté, co skončil jeho předchozí rozhovor s jinou novinářkou tohoto portálu.

„Luboši, Luboši, nazdar! Ty vole, já jsem ti chtěl jenom říct – kámo, to video o tý Pokorný, to bylo úplně skvělý. Ty vole, jak jsi jí úplně pos.al. Těch 10 minut… a nenechals jí vůbec reagovat. Ty vole, to bylo úplně chlapácký. Ty seš skoro jako Václav Klaus junior,“ prohlásil směrem k Veselému Konstantin Sulimenko, jenž spolupracuje s Šídlem na jeho pořadu, který má být údajně satirický.

„Ale tak jsem rád, že si tady všichni tykáme, jako že jsme tady všichni kámoši. To je hezký, jakože média spolu spolupracujou. Tak se měj hezky. Čau. Někdy přijď zase,“ křičel Sulimenko do zad Luboši Veselému, který v tu dobu opouštěl budovu Seznamu.

„Satira“ Jindřich Šídla provozovaná Seznamem Zprávy

Novinář Jindřich Šídlo si na začátku loňského roku „vystřelil“ z poslance KSČM Zdeňka Ondráčka. V pořadu Šťastné pondělí chtěl Šídlo po poslanci Ondráčkovi, aby mu ukázal, jak se používá obušek proti lidem (studentům). Ondráček, který byl očividně do studia pozván z jiného důvodu, byl požadavkem Šídla překvapen.

Šídlo: „Já jsem Jindřich Šídlo, jsem ze Šťastného pondělí. Mám tady kolegu Konstantina Sulimenka, který se narodil v roce 1997. (…) Já jsem mu slíbil, že mu zprostředkuji rozhovor s někým, kdo si pamatuje Palachův týden."

Ondráček: „Já nemám pocit, že bych se o tom chtěl bavit."

Šídlo: „Já jsem to tušil. (…) Říkal jste, že jste na to byl pyšnej (pozn. Ondráček během Palachova týdne zasahoval proti demonstrantům v řadách československých bezpečnostních sborů). Já jsem vás chtěl poprosit, jestli byste nám to neukázal.“

Následně z připravené krabice začal Šídlo vytahovat helmu a obušek používaný československými bezpečnostními sbory.

Ondráček si se slovy, že s hlupáky se nebude bavit, sundal připravený studiový mikrofon a odešel.

Poté, co se Ondráček odmítl se Šídlem bavit a chystal se k odchodu, Konstantin Sulimenko začal na poslance vykřikovat, že by se mohl bavit alespoň s ním, jelikož prý „má vysoké IQ".

„Rozumný člověk to umí zhodnotit sám," okomentoval poslanec Ondráček incident pro Sputnik.