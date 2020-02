Češi vybuchli hněvem po videu s taxikářem, který vyhodil slepou ženu z auta a nechal ji uprostřed silnice

Incident se odehrál u hotelu, odkud si zákaznice Květa Šubrtová objednala taxi. Jakmile nastoupila, taxikář jí prý řekl, že se psem nepojede a tím vznikl spor.

„U Boltu nejde bohužel nahlásit nějaká poznámka, že třeba mám slepeckého pejska, to bych tam určitě napsala. Nastoupila jsem, po mně pes a on mi řekl: ‚S tím psem ale jako ne, proboha.‘ Říkala jsem mu, že se bez pejska neobejdu, že jsem nevidomá. Řekl mi, že ho to ale vůbec nezajímá,“ vyprávěla šokovaná zákaznice pro iRozhlas.

Květa Šubrtová také pro portál popsala, jak ji řidič z auta násilně vytáhl. Uvedla, že se choval vulgárně a mluvil na ni sprostě. „Pejska jsem měla pod nohama u sedadla spolujezdce. A potom začal tahat mě. Vzal mě za rameno, začal mě násilím vytahovat, tahal mě tak, že jsem spadla na zem. On říkal: ‚Opovaž se ještě jednou takhle někoho zavolat, já tě nebudu se psem brát.’ Celá jsem se rozklepala, byla jsem v šoku,“ řekla.

Paní uvedla, že jí pak pomohli lidé z hotelu, kteří zavolali policii a sanitku.

„Okamžitě poté, co jsme se o tomto incidentu dozvěděli, jsme daného řidiče dohledali a na naší platformě jsme ho zablokovali. S řidičem jsme v úzkém kontaktu a zjišťujeme od něj podrobnosti,“ sdělil ČTK mediální zástupce firmy Bolt Jan Novosad. S daným taxikářem podle něj společnost dosud žádný incident nemusela řešit a také cestující ho oceňovali většinou nejvyšším hodnocením. Firma Bolt se už s nevidomou ženou zachycenou na videu spojila a omluvila se jí. „Nabídli jsme jí asistenci, a pokud se rozhodne kontaktovat policii, poskytneme při vyšetřování maximální možnou součinnost,“ dodal Novosad.

Video se na internetu rychle rozšířilo. Většina uživatelů chování řidiče kategoricky odsoudila. „Tady se nejedná o psa, ale o doprovod nevidomé paní. To za chvíli budou vyhazovat z auta i děti, protože ušpiní auto,” napsala Hana Hrdličková. „Vzhledem k tomu, že je paní nevidomá a vyhodil ji doprostřed silnice, tak by to určitě mělo být kvalifikováno mnohem přísněji než přestupek,“ dodal Jakub Chrudimský.

Mnoho lidí si také všimlo, že zaměstnanci těchto platforem nemají nic společného se skutečnými řidiči taxíků. „A tak to může dopadnout vždy, pokud si nezavoláte opravdové taxi. A říkat, že taxikáři jsou zloději, v dnešní době dávno neplatí. Kdo chce meškat anebo zažít peklo, volejte alternativce,” zdůraznil uživatel David Davidson.

„Nebyl to řidič s koncesí taxislužby, ale nečlověk jezdící pro firmu Bolt. Žádný profi-taxikář s koncesí by to niky neudělal,“ napsal Oldřich Mikulaš.