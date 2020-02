„Nenechme naše děti napospas hysterickým aktivistům.“ Majerová Zahradníková upozornila na aktivisty Člověka v tísni

Blíží se další ročník vzdělávacího programu Člověka v tísni – Jeden svět na školách. A aktivisté již vytvořili seznam expertů, ze kterých si ředitelé škol mohou vybírat, kdo dětem bude přednášet. Politička z Trikolóry Zuzana Majerová Zahradníková vyzývá ředitele škol, aby se více zajímali o to, co nejvlivnější česká neziskovka opravdu představuje.

Již v březnu začíná festival Jeden svět na školách, který organizuje Karel Strachota z neziskovky Člověk v tísni. Profil Učitelé za klima uvádí, že letošní ročník festivalu se bude věnovat problematice sucha. A nabízí šestnáct odborníků, ze kterých si ředitelé škol mohou vybírat.

Pozor na vliv Člověka v tísni

Na seznamu je například bývalý ministr životního prostředí Bedřich Moldan, který se účastnil tvorby české ekologické legislativy po listopadu roku 1989 a také v minulosti zastával funkci předsedy Českého svazu ochránců přírody. Dále je na seznamu také Klára Sutlovičová, která dva roky vedla kampaň na ochranu klimatu v Greenpeace ČR. Mezi vybrané experty patří také fyzik a environmentalista Jan Hollan, ekonomka Eliška Vejchodská, fyzikální chemik Josef Šedlbauer a další.

Místopředsedkyně hnutí Trikolóra Zuzana Majerová Zahradníková na Facebooku sdílela svůj názor na celý festival a vyzvala ředitele škol, že by se měli více zajímat o to, co nejvlivnější česká neziskovka opravdu představuje.

Podle političky je naprosto neuvěřitelné, kdo všechno se v současné době dostane díky vlivu Člověka v tísni k dětem do tříd. Upozorňuje také, že v rámci projektu Jeden den na školách navíc působí tisíce škol po celé České republice.

„Ředitelé by se měli více zajímat o to, co nejvlivnější česká neziskovka opravdu představuje. Děti musí vzdělávat učitelé, vše ostatní nechme na rodičích. Není možné, aby mezi učitele a rodiče vstupovali ještě aktivisté, kteří šíří propagandu,“ uvádí Majerová Zahradníková ve svém příspěvku na Facebooku.

Dále vyzývá i rodiče, že by se o zmíněný projekt měli více zajímat, protože jen na nich záleží, kdo bude na jejich děti působit. „Nenechme naše děti napospas hysterickým aktivistům, kteří považují kapitalismus za rakovinu lidstva a ochranu klimatu zneužívají ke zúčtování s odlišnými názory…“ píše na závěr politička.

Jeden svět na školách

Projekt na svých webových stránkách uvádí, že je jedním ze vzdělávacích programů organizace Člověk v tísni, kdy od roku 2001 „přispívá k výchově zodpovědných mladých lidí, kteří se orientují v současném světě, otevřeně a kriticky přistupují k informacím, nejsou lhostejní, chtějí ovlivňovat a také skutečně ovlivňují dění kolem sebe“.