Americký velvyslanec zaslal dopis poslancům. Digitální daň označil za diskriminační

Co se týče dopisu, v něm se velvyslanec zabýval digitální daní s tím, že sedmiprocentní sazbu označil za mimořádně vysokou. Kromě toho zmínil i jistá odvetná opatření ze strany Spojených států.

„Navíc, jak jsem již sdělil předsedovi vlády panu Andreji Babišovi a dalším ministerským úředníkům, Spojené státy si ponechávají právo přijmout příslušná opatření na obranu našich inovačních firem, což by mohlo zahrnovat odvetná opatření,“ cituje server výňatek z dopisu.

Digitální daň

Stojí za zmínku připomenout, že 22. ledna podpořila Poslanecká sněmovna vládní návrh, který se týkal zavedení 7% digitální daně vůči internetovým společnostem s globálním obratem kolem 19 miliard korun a ročním obratem za uskutečněné zdanitelné služby na českém území v minimální vyšší 100 milionů korun.

Pod tuto daň by tak spadaly takové firmy jako Amazon, Apple, Facebook či Google, které sídlí ve Spojených státech. Podle odhadů ministerstva financí by to mohlo přinést pět miliard korun ročně.

Reakce USA

Podle tehdejších slov ministra zahraničí Tomáše Petříčka Spojené státy protestovaly proti uvalení daně. V komentáři pro ČT 24 ministr sdělil, že Česká republika americkým partnerům svůj krok vysvětluje jako dočasný „do chvíle, než se najde právě to mezinárodní řešení“. Ministryně financí Alena Schillerová zase sdělila, že o snížení sazby daně je připravena jednat.

Americký ministr financí Steven Mnuchin během ekonomického fóra v Davosu k tématu uvedl, že Donald Trump by pro země, které implementují obdobnou daň, mohl zavést celní opatření. Co se týče možných oblastí, kterých by se to mohlo týkat, pak zmiňme, že Česko vyváží do USA letecké motory, zdravotnická zařízení, mikroskopy, stroje automatického zpracování dat, ocelové trubky či pneumatiky. Nezanedbatelný je také cestovní ruch, jelikož Američané představují pátou nejpočetnější skupinu zahraničních turistů v ČR. Jejich počet v posledních letech stoupá.

Z evropských zemí zavedly digitální daň například Itálie, Rakousko nebo Francie. Nutno podotknout, že kvůli tomu vyhrožoval Washington Francii zavedením cel na nekteré zboží. A tak na konci ledna oznámil francouzský ministr financí Bruno Le Maire, že se země dohodly na tom, jak se vyřeší zdanění digitální ekonomiky.