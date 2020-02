„Proč stále ta teatrální gesta? Je to komické.“ Petr Fiala připomínal sliby ODS, sklidil však kritiku

„Co mi vadí? Že vláda nedělá nic pro lidi, kteří potřebují bydlení. Slibuji, že Českou republiku posuneme o 100 míst v žebříčku rychlosti stavebního řízení. Díky tomu se konečně začne stavět a na trhu bude víc bytů,“ sdělil Fiala ve svém příspěvku, ke kterému přidal i krátkou video nahrávku z 29. kongresu ODS.

Ne všichni uživatelé Twitteru a Facebooku však kladně reagovali na sliby předsedy ODS. Někteří požadují konkrétní vysvětlení toho, jak budou sliby realizovány, nebo uvádí, že by to mělo být uděláno dříve.

„Chybí jen sdělení, jak toho chcete dosáhnout....jinak je to prázdné heslo,“ píše @Jan_Kroha.

„Tu příležitost jste už dávno promarnili. Ale je hezké, že víte, co jste měli udělat,“ napsal @WBrudny.

Část uživatelů byla toho názoru, že stavět více domů není moc potřeba.

„Nemám ráda sliby, to slyšíme dnes a denně. Chce to konkrétní návrhy/řešení. Proč stavět, když v každém městě jsou chátrající domy, objekty, které by se daly přestavět na nájemní byty pro obyčejné lidi,“ okomentovala uživatelka @judita1971.

Někteří zkritizovali i vnější stránku projevu Fialy.

„O 200 (pozn. míst) by to nešlo, trochu populistické,“ žertoval uživatel @KnorJan.

„Proč stále ta teatrální gesta? Je to komické...“ napsal Michal Kolařík.

Jádro věci

V říjnu Světová banka zveřejnila zprávu Doing Business ohledně vyřizování stavebního povolení. Odborníci zařadili Českou republiku na 157. místo ze 190. Země se tak ocitla ve stejné řadě jako Kamerun, Honduras či Burundi. Další země Visegradské čtyřky měly lepší ukazatele – Slovensko bylo na 146. místě, Maďarsko – 108., ještě rychlejší vyřizování stavebního povolení má Polsko – 39. místo. Lídrem žebříčku byl Hongkong, následovaly Malajsie a Spojené arabské emiráty.

Očekává se, že situaci v Česku může zlepšit nový zákon Ministerstva pro místní rozvoj, jehož návrh již v červnu schválila vláda. Předpokládá se, že by délka povolení staveb mohla být zkrácena na jeden rok a celkový proces by byl zjednodušen. Na toto téma však zní i kritika, včetně nejistoty ohledně toho, budou-li na nové normy připraveni investoři či stavební úřady, bude-li dostatek potřebných pro stavbu pozemků či nebude-li nový zákon nahrávat developerům.