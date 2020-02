„Téma antiBabiš tři strany téměř vyhodí ze sněmovny. Minář je apoštolem nové totality.“ U Xavera ve studiu zahřmělo

Luboš Veselý si do studia televize XTV pozval komentátora Petra Holce. Hovořil o nebezpečí plynoucí ze spolku Milion chvilek pro demokracii a nástupu totality pod jejich taktovkou. Nevyhnul se ani ostré kritice Facebooku, jenž považuje za katastrofu, která v nás odhalila to nejhorší.

Na úvod diskuze se Luboš Veselý zajímal o téma údajného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. V souvislosti s tím upozornil na to, že téma antiBabiš skoro dostalo z Poslanecké sněmovny několik politických stran.

„Ty dotace a všechny ty střety zájmů se vznášejí nad českou politikou jako nějaký černý mrak. Podívejte se na opozici, která to nejvíce hraje. Oni už nemají téměř jiné téma a podívejte se, kam to dotáhli – tři strany jsou na vypadnutí ze sněmovny a kdysi vládní 35% ODSka dnes slaví 12 % ve volbách, a ke všemu to myslí upřímně,“ prohlásil komentátor v rozhovoru.

"Facebook je zlo"

Jako další se Xaver Veselý s hostem bavil o zprávě, ve které bylo informováno, že „Facebook smazal desítky podvodných účtů a skupin. Stopy podle něj vedly k ruským tajným službám“.

„Více, co by mi způsobilo největší radost? Až se probudím a uvidím, že Facebook smazal Facebook ze zemského povrchu, protože je to zlo. Já si myslím, že Mark Zuckerberg je největší zločinec poslední doby. On stvořil monstrum, které odšpuntovalo ty nejhorší pudy v nás – narcisizmus, vulgaritu,“ uvedl Holec a dodal, že Facebook by se ve skutečnosti měl jmenovat „fakebook“ (fake od anglického slova lež).

„Já se toho děsím. Já vidím ty efekty. To nás kdysi mělo propojovat a měli jsme se všichni kamarádit. A podívejte se, co to způsobilo. Jedna věc je, jak to ovlivňuje mezilidské vztahy – jak tam lidé vystupují. Druhá věc je, jak to ovlivňuje politiku, a to je mnohem vážnější,“ zmínil komentátor.

"Ať si Milion chvilek natrvalo pronajme Letnou"

Petr Holec v diskuzi s moderátorem o aktivitách vlivového spolku Milion chvilek pro demokracii prohlásil, že ten by si měl natrvalo pronajmout Letnou, aby tam mohli operativně chodit protestovat.

„Oni by si měli trvale pronajmout Letnou, aby vždy když někdo něco udělá, co se nelíbí Mikuláši Minářovi, tam mohli okamžitě vytáhnout, aby jim to nesebral jinej cirkus. Letná byla tradiční místo cirkusů, tak oni v tom jenom pokračují,“ prohlásil komentátor.

U toho však nezůstalo. Komentátor uvedl, že se vlivového spolku Milion chvilek pro demokracii začíná bát podobně jako Facebooku, neboť v tomto spolku vidí příchod totality do Česka.

„Já už se toho začínám bát podobně jako Facebooku, a nejen Mikuláše Mináře, ale i jeho parťáka Benjamina Rolla. Já v nich vidím totalitu, kterou oni za sebou táhnou, nebo kterou pomáhají nastolovat v rámci takzvaného „boje za demokracii“,“ myslí si Holec s tím, že vlivový spolek si uzurpuje stále větší část oblastí, do kterých si myslí, že může mluvit.

„To, co začalo jako protest proti Andreji Babišovi, končí jako nástup Velkého bratra. Oni už jsou Velký bratr, oni už chtějí dohlížet na všechno,“ uvedl Petr Holec, podle jehož názoru se v brzké době objeví protipól ke spolku Milion chvilek.

„Já myslím, že tím ombudsmanem si už spousta lidí uvědomí, že to přehnali, že nám tady najednou roste něco, co do demokracie nepatří,“ uzavřel téma Holec.