Novým předsedou Senátu je Miloš Vystrčil z ODS

Vystrčil tak nahradí zesnulého Jaroslava Kuberu, který zemřel náhle před měsícem 20. ledna. Kubera byl dlouholetý primátor Teplic a v čele horní komory stál od roku 2018. Podle informací se Kuberovi udělalo nevolno v teplické kanceláři. Následně byl převezen do ústeckého kardiocentra, politik však zemřel po převozu do nemocnice.

Senátoři hlasovali dnes o předsedovi v tajných volbách. Před samotnou volbou měli oba dva kandidáti projev. Kromě jiného se řešila i cesta na Tchaj-wan, kterou plánoval zesnulý Kubera. Právě za tohle byl kritizován čínskou ambasádou.

Co se týče Růžičky, ten se nechal slyšet, že by cestu nerušil. Uvedl, že to považuje za důležité rozhodnutí z ekonomického hlediska a také z dalších kontaktů. Dodal, že tam jsou zájmy vědecké a výzkumné.

„To vše bylo připravováno a osobně to považuji za důležitý signál, že svoboda a demokracie… Já bych tam nepochybně jel,“ sdělil.

Růžičku nominovali Starostové a nezávislí, jelikož jejich klub je se svými 19 členy nejsilnější. Šéf klubu Petr Holeček se nechal slyšet, že pociťovali právo nejsilnějšího klubu nominovat svého kandidáta.

Reakce Vystrčila

Vystrčil reagoval jinak. Sdělil, že se bude chovat tak, aby to bylo v nejlepším zájmu republiky. Senátorům také sdělil, že udělá všechno pro to, aby je nezklamal.

Nový předseda Vystrčil bude tak vést horní komoru až do podzimních senátních voleb. Tehdy se totiž obmění třetina členů horní komory. Když bude upraveno rozložení sil v Senátu na základě voleb, dojde k výběru nového vedení před koncem roku.

Co se týče samotné volby, pak STAN doporučilo senátorům, aby podpořili Vystrčila. Holeček uvedl, že politika Senátu je odlišná od politiky ve Sněmovně, a tak všichni členové senátního klubu Starostové a nezávislí podpoří právě Růžičku.

Občanští demokraté mají nyní osmnáctičlenný klub. Vstoupila do něj totiž Jitka Chalánková, která se nechala slyšet, že by si ODS měla udržet křeslo předsedy Senátu. Co se týče KDU-ČSL a klubu nezávislých, ti mají 15 členů, ANO pak sedm členů.