„Dělali všechno, aby mě z politiky dostali pryč.“ Babiš prozradil, čím ostatním vadí. Uvedl, kdy v politice skončí

„Čekal jsem, že to ústavní soud nebude řešit politicky, ale ukázalo se, že to řešil politicky,“ zkritizoval usnesení soudu premiér.

Současně naléhal na to, že zákon je zaměřen speciálně proti němu.

„Pro mě je jasné, že je to lex Babiš. Je to zákon, na kterém se dohodli tehdejší premiér Sobotka s panem Kalouskem, aby mě dostali z politiky,“ vyjádřil svůj názor premiér.

Zdůraznil, že to nic nemění a že postupoval podle legislativy. Podle jeho slov se zákonu již dávno podřídil, když převedl své firmy do svěřenských fondů a tím, jak se domnívá, poškodil Agrofert.

Rozhodnutí Ústavního soudu premiér sice bere na vědomí, ale nerozumí například výkladu, že stát není podnik.

„Je to politická průpovídka. O to hůř, že o tom ústavní soud mluví. Zákon podle mého poškodil moje práva,“ neskrývá své emoce Babiš.

A dále vysvětlil, proč si to myslí.

„Pokud je tady tahle skupina lidí, která ovládá naši politiku už 30 let, a teďka přijde nějaké zjevení a-la Babiš a vlastně se snaží řešit věci prostých občanů a nikdo ho nemůže zkorumpovat, tak samozřejmě to vadí,“ podotkl.

Pro Babiše zůstává otázkou, proč se to připomnělo až v roce 2016, když do funkce ministra financí nastoupil v roce 2014.

„Dělali všechno proto, aby mě vlastně z té politiky dostali pryč. A teďka je to přeneseno do Bruselu,“ poznamenal Babiš.

V rozhovoru se projednával i osud Agrofertu.

„Firma trpí tím, že jsem v politice, nikdo ji nešetří. Proč by nemohla dostávat dotace. Já jsem firmu poškodil už jen tím, že jsem z ní odešel,“ uvedl premiér.

Dále vysvětli, k čemu to vedlo.

„Já nemůžu jít na valnou hromadu Agrofertu, nemám na tu firmu žádný vliv,“ popíral obvinění ze střetu zájmů Babiš.

Pak došla řada i na to, co obětoval bývalý podnikatel, když šel do politiky.

„Moje působení v politice má negativní vliv na všechno – na mě, na rodinu, na moji bývalou firmu.“

Co se týče jeho osudu v politice, premiér uvedl, že to bude záležet na výsledcích příštích voleb. Podle jeho slov je připravený také odejít z politiky. Neprozradil ale, jestli se vrátí zpět do Agrofertu a dalších firem.

„Občané rozhodnou o tom, jestli odejdu z politiky. Říjen 2021 bude raz dva. Pan (předseda ODS Petr) Fiala říkal, že nás porazí ve volbách. Já když prohraju volby, tak určitě nebudu pokračovat v politice,“ poznamenal předseda vlády.

Na závěr rozhovoru Babiš ukázal odhodlanost v řešení otázky spojené s možným vrácením evropských dotací, které byly přiděleny firmě spadající pod holding Agrofert.

„Já znova opakuji. Česká republika díky tradičním demokratickým stranám s bohatou korupční historií vracela 32 miliard. Nevratně. Kvůli mé bývalé firmě, kvůli Babišovi, nebudeme vracet nikdy nic. O tom jsem přesvědčen.“ uzavřel rozhovor premiér.