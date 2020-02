Drsná debata v Rozhlase: Stehlíková kvůli „lidským právům“ útočila na Křečka. Ten ji uzemnil

Stehlíková na začátku rozhovoru zmínila, že novému ombudsmanovi „mnoho občanů nevěří, že mu záleží na lidech, jako jsou oni“.

„Veřejný ochránce práv, který bude dneska jmenován, ani nechce chránit lidská práva. Vždyť to opakovaně řekl – že se nebude zabývat diskriminací,“ uvedla Stehlíková na adresu nového ochránce práv.

Moderátorka diskuze se následně otočila na Stanislava Křečka s dotazem, zdali má opravu v plánu postavit otázky diskriminace a lidských práv „na druhou kolej“.

„Paní Stehlíková mě včera na sociálních sítích obvinila z toho, že jsem okrádal lidi. Já samozřejmě podám. Bude muset zaplatit odškodné a omluvit se mi. Já jsem do toho pořadu přišel jen z úcty k Českému rozhlasu. Ale bavit se s paní Stehlíkovou o lidských právech podle mě nemá vůbec žádný smysl,“ uvedl Křeček a dodal, že ombudsman se nemá zaobírat agendou lidských práv.

„Evropská unie nás velice nabádá na to, abychom podle takzvaných pařížských principů zřídili národní lidskoprávní institut, který se bude zabývat hájením lidských práv. (…) Ombudsman to podle všech nezávislých rozborů dělat nemůže, protože takovýto orgán musí být vybrán z celé struktury společnosti, a to ombudsman není. Ombudsman byl zřízen na ochranu občanů před zvůlí úředníků a před činností některých státních orgánů,“ uvedl nový veřejný ochránce s tím, že Česká republika má jiné instituce, které se zabývají ochranou lidských práv.

„To, že se o to paní Šabatová pokoušela, byla její iniciativa, ale já v tom rozhodně pokračovat nebudu,“ dodal.

Moderátorka Českého rozhlasu se poté Křečka dotázala, zdali je jeho zvolení poklesem v úrovně ochrany lidských práv a „jestli je to trend, na kterém pracují nejvyšší političtí představitelé Česka“.

„Paní redaktorko, myslím, že takovéto dotazy nejsou důstojné veřejnoprávního média,“ odvětil Stanislav Křeček a poznamenal, že v zemi 30 let pracuje a lidé znají jeho postoje a úmysly.

„Toto, co říkáte a co tady říká paní Stehlíková, jsou prostě fráze a bláboly, které jen svědčí o tom, kam se dostala demokracie v této republice – že ten tenký nátěr demokratických institucí se rychle setře, jakmile se ke slovu dostane někdo, s kým tato parta nesouhlasí,“ zmínil Křeček a pravou rukou ukázal na Stehlíkovou.

Způsob, jakým předchozí veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová nakládala s úřadem, označil za „tunelování rozpočtu“. Šabatová totiž, podle jeho slov, přidělila velké množství právníků na agendu, která měla pouze 5 % ze všech vyřizovaných případů. Díky tomu lidé v jiných oddělení „padali na hubu“, řekl Křeček.

„Paní Džamila Stehlíková je psychiatrička, je lékařka. O věcech, které tady hovoří, nemá nejmenší ponětí. Ona o těchto věcech vůbec nic neví a je představitelkou těch politiků, kteří si myslí, že když dostali funkce, tak taky dostali rozum,“ prohlásil Křeček.

Veřejný ochránce práv

Stanislav Křeček dnes složil svůj slib, aby se mohl stát nástupcem ombudsmanky Anny Šabatové. Původně měl slib složit do rukou předsedy KSČM Vojtěcha Filipa. Ten byl ale předtím odvezen do nemocnice, proto jeho místo zaujal předseda SPD Tomio Okamura.