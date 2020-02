„My musíme opustit uhlí a všechny uhelné elektrárny.“ Ekonom Pikora promluvil o stavu ekonomiky a zelené regulaci

Na úvod pořadu Štrunc! ekonom Vladimír Pikora uvedl, že pro vlastní uhlíkovou neutralitu nedělá vůbec nic a absolutně to neřeší, protože podle něj se tato věc u nás dost přehání. Oznámil, že dokud to neřeší největší emitenti jako Čína a Indie, tak se na Zemi nic nezmění.

Pikora se také domnívá, že brzy ze strany Evropy přijde regulace, která bude na státy a občany tlačit, aby do roku 2050 byli klimaticky neutrální. Podle ekonoma poté budou neekologické aktivity buď extrémně zdaněné, nebo úplně zakázané, takže neekologické chování bude velmi komplikované.

Připomněl, že Irsko už od roku 2030 plánuje zákaz prodeje nových aut se spalovacími motory, podobnou situaci očekává i ve zbytku Evropy. Zelené finance podle něj silně ovlivní i budoucí zadlužování podniků.

„Přicházet budou i zelené finance, které ovlivní neuvěřitelným způsobem to, jak se mohou podniky zadlužovat do budoucna, a jak budou moct dělat investice pro podniky, které jsou proti přírodě a nezelené, bude neufinancovatelné,“ uvedl Pikora.

Život obyčejných lidí

Odborník nadále uvedl, že se situace projeví i v soukromém životě obyčejných lidí a přidal konkrétní příklad s hypotékou. „Umím si představit situaci, že bude chtít občan nemovitost, vzít si na ni hypotéku, ale nemovitost nebude mít adekvátní topení, bude to tedy neekologické a hypotéku na ni nedostane,“ říká a dodává, že podobných okolností bude celá řada, takže každý člověk to bude muset řešit, ať chce, nebo ne. Podle Pikory je pro nás dnes nedohlédnutelné, kde všude se to projeví, ale jisté je to v energetickém průmyslu, dopravě či zemědělství.

Ekonom Pikora nadále zpochybnil, že vůbec není jisté, jestli budoucnost spočívá v elektromobilitě. Připustil klíčovou roli vodíku.

„Není vůbec jisté, jestli budoucnost bude elektromobilita. Možná se ukáže, že budoucnost není elektřina, ale vodík,“ uvedl a dodal, že budoucnost nakonec může být úplně jiná, než se dnes zdá. Připustil také, že se bojí, že dnes daňoví poplatníci platí přechod na technologii, která není optimální. A připustil, že čas může ukázat, že budeme potřebovat nové dotace, kdy budeme platit přechod například z elektroaut na vodíková auta.

Pokrok něco bude stát

Expert také připouští, že v nejbližších letech přijde velký technologický pokrok, který bude něco stát. Budou se nahrazovat současné zdroje energií a pohonů, což bude pro ekonomiku drahé a komplikované.

A jak na uhlíkovou neutralitu, která podle premiéra Babiše bude stát 675 miliard korun?

„My musíme opustit uhlí a všechny uhelné elektrárny, které v Evropě máme. Teď se tvrdí, že jádro je ‚čisté‘, a díky tomu ta částka je pouze 675 miliard, jinak by to bylo mnohonásobně více. Financovat se budou nové elektrárny, stát něco bude i přechod na elektromobilitu, postavení elektrifikační soustavy a další,“ uvedl Pikora.

Na závěr odborník uvedl, že změny povedou ke zdražení. „Už dnes si připlácíte za energie, protože ty jsou zbytečně dražší kvůli tomu, že tu máme dotace na obnovitelné zdroje,“ říká Pikora a dodává, že proces bude mít své plusy i minusy. Podle něj například přinese ztrátu mnoha pracovních míst, ale zase objeví nové segmenty politiky. „Je to podobné, jako když se bavíme o umělé inteligenci, která také vezme lidem práci, ale mnoho pozic vytvoří,“ uvedl.

Andrej Babiš k ochraně klimatu

Český premiér Andrej Babiš se již v prosinci loňského roku také vyjádřil k ochraně klimatu.

„Prý že to klima nebereme vážně. Nesmysl. Bereme. Velmi vážně. A zodpovědně. Od rána jsme seděli s Richardem Brabcem, Milenou Hrdinkovou a Danielem Benešem a shodli se na strategii na Evropskou radu. Česko chce taky dosáhnout uhlíkové neutralitu, ale bez jádra to nedáme,” uvedl na Twitteru a dodal, že „EU musí jádro uznat jako bezemisní zdroj. Některé státy jsou stále proti. Musíme je přesvědčit, s pomocí Evropské komise. Náklady na uhlíkovou neutralitu navíc budou astronomické. Už teď jsme je spočítali na 675 mld. Kč. Chceme, aby to EU zohlednila v příštím rozpočtovém období,” napsal Babiš na Twitteru.