Křeček odhalil plány, tohle po Šabatové platit nechce. „Takový přístup považuji za aktivistický,“ uvedl

Na začátku rozhovoru se otázkou stala kritika, které Křeček musel čelit po svém zvolení. „Jde o mediální zkratky, kdy mi vyčítají vztah k menšinám. Nikdy jsem neřekl, že se nebudu starat o práva menšin. Jen jsem připomenul, že se nelze věnovat jen některým skupinám, ale že je třeba přihlédnout k právu všech. A říkat o mně, že jsem antipól úřadu, kde jsem šest let pracoval jako zástupce ombudsmanky, mi přijde nefér. V očích těchto kritiků to vypadá, jako bych přicházel odněkud z ulice, jako by za mnou nebyla konkrétní práce, ale jen nějaké vyjadřování,“ uvedl v úvodu rozhovoru Křeček.

Řeč přišla také na Romy, o kterých kdysi Křeček řekl, že se o sebe musejí postarat sami.

„Zaměstnal byste Roma?,“ položil otázku novinář. „Zastupoval jsem Romy po celé republice, když je vyhazovali z bytů. Dodnes mi jejich děti vyřizují pozdrav od rodičů, kterým jsem zachránil byty. Pokud mě někdo za to kritizuje, tak se ptám: co dělají ti lidé, kteří mají v radě pro lidská práva na starosti romskou menšinu? Zná je vůbec někdo? Jak se starají o to problematické soužití na některých místech?" reagoval Křeček.

Ten rozhodně nechce přemlouvat zaměstnance úřadu ombudsmana, kteří kvůli němu chtějí odejít. „Úřad je přehlcený lidmi,“ poznamenal. „Jen pro ilustraci: úřad má ve své pravomoci ochranu zdravotně postižených. Na to bylo přijato deset právníků a dva sociologové. Na útvaru zabývajícím se diskriminací, který má nejméně práce, je paradoxně nejvíc lidí. Oni nevyřizují stížnosti občanů, ale dělají průzkumy, což považuji za absurdní. Toto chceme platit? Takový přístup považuji za aktivistický. Úřad má pomáhat lidem, kteří se na něj obrátí, a ne vymýšlet nějaké průzkumy,“ uvedl.

Veřejný ochránce práv

„Jde o to, opustit aktivistické pojetí Šabatové. Tedy nerozšiřovat agendu, nevymýšlet stále nové a nové pravomoci, ale využívat důsledně ty, které ombudsman již ze zákona má,“ podotkl Křeček.

Stanislav Křeček ve středu 19. února složil svůj slib, aby se mohl stát nástupcem ombudsmanky Anny Šabatové. Původně měl slib složit do rukou předsedy KSČM Vojtěcha Filipa. Ten byl ale předtím odvezen do nemocnice, proto jeho místo zaujal předseda SPD Tomio Okamura.