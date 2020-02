Zdravotní stav se nezlepšil. Kadlec řekl sbohem fotbalové kariéře

„Přišel čas, abych dal profesionálnímu fotbalu sbohem! Bohužel mě v pátek čeká další a snad poslední operace kolene. Je mi líto, ale koleno už mě do zátěže, do které bych chtěl, nepustí. Musím myslet i na další fungování mimo hřiště,“ napsal Kadlec.

Zároveň vyjádřil poděkování své rodině a všem svým klubům, kde hrál: Spartě, Frankfurtu i dánskému Midtjyllandu.

„Bylo to krásných 9 let plus dva poslední roky trošku horší,“ přiznal se Kadlec.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vaclav Kadlec (@vaclav_14_kadlec) 20 Фев 2020 в 12:53 PST

Jde o potíže, které jsou spojené se zdravotním stavem. Jak informují média, zdravotních lapálií prožil ve své kariéře Kadlec několik.

Připomíná se, že v 19 letech si poranil najednou pravé koleno a levý kotník. Poté v Dánsku přišlo další zranění pravého kolene. V květnu 2018 v zápase s Jihlavou došlo k poslednímu a rozhodujícímu zranění levého kolena.

Fotbalista musel projít operacemi a dlouhou rekonvalescencí. V létě však ještě věřil, že se může na hřiště vrátit.

Fanoušci talentovaného sportovce neskrývají své emoce.

„Hodně štěstí v nové kariéře a škoda, že Sparta přišla o opravdového Sparťana...“ poznamenal komentující petrvolf1982.

„Pro nás si legenda Venco!!! Děkujeme za vše, co si pro Spartu udělal. A přeji ti hodně štěstí i do dalších etap v životě. Hlavně štěstí tobě i celé tvé rodině“ uvedl uživatel se jménem bejzikvasek.

„Káco, vždycky jsi patřil k mým nejoblíbenějším Sparťanům. Je to velká škoda. Děkuju za všechnu radost, kterou jsi nám na hřišti přinesl, a přeju ti jen to nejlepší do budoucna!“ napsal sledující mattasscz.

„Venco, já děkuji tobě. Kvůli tobě jsem začala hrát fotbal, byl jsi můj veliký vzor. Přeji ti, aby se ti koleno uzdravilo a ať máš v životě štěstí.“ vyjádřila se katty__nka.

Václav Kadlec za Spartu celkem odehrál 162 zápasů, ve kterých vstřelil 50 branek. V německém Frankfurtu odehrál 30 zápasů, ve kterých se prosadil šestkrát. V dánském Midtjyllandu stihl 13 zápasu a skóroval třikrát. Kadlec také prošel mládežnickými výběr ČR, v českém áčku v 15 zápasech zaznamenal tři góly. Se Spartou získal dva mistrovské tituly.