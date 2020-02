Novinář Best zavzpomínal na někdejší Havlův projev v USA. Co všechno prozradil?

Známý český novinář amerického původu Erik Best se na svém účtu na Facebooku vyjádřil k někdejšímu projevu prezidenta Václava Havla v Kongresu, v němž Američany požádal o pomoc SSSR a prohlásil, že když ho v roce 1989 naposledy zatýkali, nevěděl, jestli to je na dva měsíce nebo dva roky. Od projevu uplynulo 30 let. Jak se k němu Best staví?