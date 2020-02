EU vyzývá k povinné solidaritě v migrační politice. Mám pocit, že je potřeba tomu spolku zamávat, reaguje Ondráček

Ondráček byl takovou výzvou zřejmě pobouřen. „Přátelé, proč mám stále častěji pocit, že je potřeba tomu spolku s názvem EU zamávat. Dělají z nás blbce nebo jsou blbí oni a myslí si, že to neprohlédneme?“ okomentoval politik článek z portálu iDnes.

Reakce sledujících

Sledující Ondráčka jednohlasně podpořili.

„Myslím, že velká část národa by EU ráda zamávala, ale v parlamentu a vládě je to zatím neprůchodné. Za mě Brexit a to co nejdříve!!!“ reagoval Pavel Kořínek.

„Vůbec nás neberou vážně. Je mi srdečně jedno, co potřebují. Nejsme povinni nic a nikomu a žádné kompromisy. O boji s nelegální migrací žvaní několik let a nic se neděje, vlastně děje, je to čím dál horší,“ souhlasila Marcela Váchová.

Povinná solidarita

Eurokomisařka pro vnitřní věci a pro migraci Ylva Johanssonová ve čtvrtek 20. února navštívila Česko v rámci svého turné po evropských státech. Johanssonová ten den poskytla pro ČT rozhovor, ve kterém promluvila o uprchlících a evropské povinné solidaritě.

„Myslím si, že potřebujeme určitý mechanismus povinné solidarity. V Evropské unii by solidarita neměla být ničím na výběr,“ řekla Johanssonová pro Českou televizi. Je však podle ní důležité tento mechanismus nastavit tak, aby byl přijatelný pro všechny členské státy.

„Solidaritu můžeme sdílet. Je to něco jiného než kvóty na relokaci, ale musí to dávat smysl pro tu zemi, která je pod tlakem,“ dodala.

Eurokomisařka uvedla, že nepřijela, aby českým politikům něco vnucovala, ale na otázku, jestli by Praha měla přijímání dětských uprchlíků zvážit, odpověděla pevně ano.

Johanssonová objíždí jednotlivé členské země a s jejich zástupci diskutuje o nastavení společné migrační a azylové politiky. V Praze se setkala mimo jiné i s ministrem vnitra Janem Hamáčkem.