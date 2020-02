Petr Štěpánek prozradil, proč bude Xaver Veselý v Radě ČT vadit jejím členům. Už se hledají protiopatření, tvrdí

Český hudebník a politik Petr Štěpánek ve svém příspěvku na Facebooku uvažuje nad tím, jakou reakci vyvolá zvolení nových členů do Rady ČT u jejích stávajících členů. Je si jistý tím, že po zvolení nezávislých jednotlivců do mediálních rad bude nevyhnutelně následovat snaha omezit jejich pravomoci.

Český hudebník a spisovatel Petr Štěpánek, jenž dříve zastával funkci místopředsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a byl také členem Českého telekomunikačního úřadu, na své stránce na sociální síti Facebook sdílel příspěvek, v němž mluví o neochotě většiny členů mediálních rad podléhat jakékoliv podstatné kontrole a být v centru pozornosti.

„Víte, co nejvíc vadí většině členů všech těch našich mediálních rad, co jich jen máme? Když se o nich mluví. Byli zvyklí, že si v poklidu zašli jednou za čtrnáct dní pokecat na zasedání a mohli se u toho ještě naparovat, jak jsou důležití, a zároveň jim na účtu měsíc co měsíc přibylo nějakých třicet až padesát litrů, v případě členů Rady pro vysílání ještě mnohem mnohem víc,“ uvedl český hudebník a politik Petr Štěpánek.

Jak tvrdí Štěpánek, hlavním problémem pro takové členy jsou právě jejich kolegové, kteří se snaží odvádět svou práci kvalitně a pořádně. Když jsou dotyční schopní vyznat se v mediální problematice a přitom neváhají pojmenovat skutečné problémy a veřejně se o tom bavit, vyvolávají tím nespokojenost ze strany svých kolegů, již jsou více náchylní ke konformismu, než k vykonání jakékoliv podstatné činnosti.

Takovými členy jsou podle Štěpánka například Tomáš Kňourek v Radě ČRo, Petr Žantovský, jenž působí v Radě ČTK, Vadim Petrov a Ladislav Jakl z Rady pro vysílání. Štěpánek si myslí, že by se dalším členem této party mohl stát Xaver Veselý, jenž může být zvolen do Rady České televize.

Etické kodexy jako nástroj pro zachování statusu quo

Dále Štěpánek podotýká, že pasivní část členů mediálních rad začíná přemýšlet nad tím, jak by mohli zakonzervovat své pohodlné postavení, aniž by museli čelit kritice či kontrole ze strany svých kolegů a veřejnosti. Takovým nástrojem pro umlčení svých aktivních kolegů by se měly stát tzv. etické kodexy, které by nařizovaly, o čem se nemá či nemůže mluvit. Tím pádem by občané České republiky, jako daňoví poplatníci, v konečném důsledku klidně pokračovali v posílání jim svých peněz, aniž by věděli, jak takoví členové mediálních rad ve skutečnosti odvádí svou práci.