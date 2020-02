Babiš o zastropování výdajů na obranu: Bezpečnost našich občanů je moje priorita

Český premiér Andrej Babiš poskytl rozhovor deníku Právo, v němž se dotkl mnohých témat. Jedním z nich byla otázka důchodů, ale došlo také na návrh na zastropování výdajů na obranu na 1,4 procenta HDP. Co dalšího ještě zaznělo?

V rozhovoru přišla řeč na to, jak se Babiš staví k návrhu Jana Hamáčka ohledně zastropování výdajů na obranu na 1,4 procenta HDP. Na to Babiš reagoval, že jej překvapuje, že pan Hamáček jako bývalý stínový ministr obrany soc. dem. nechce plnit závazky, které máme v NATO.

„Bezpečnost našich občanů je moje priorita. Je podstatné, že jsme konečně začali nakupovat moderní vojenskou techniku. Máme plán, že do roku 2021 navýšíme vojenské výdaje na 1,4 procenta HDP a v roce 2024 by to výhledově měla být dvě procenta,“ uvedl.

Připomíná tak, žeza rok 2018 nakoupilo za 26,4 miliardy vojenského materiálu a loni uzavřelo smlouvy za 43 miliard. „Nahrazujeme třicet let starou ruskou techniku izraelskými radary, francouzskými obrněnci i americkými vrtulníky. Musíme mít moderní techniku a armádu, abychom ochránili naše lidi,“ podotkl.

Upozornil také na náš závazek v rámci NATO, a sice vybudovat tři těžké mechanizované brigády a jeden tankový prapor, tedy 5000 vojáků, 210 pásových bojových vozidel, 33 tanků, 24 dělových systémů, desítky samohybných minometů, 16 odpalovacích zařízení protivzdušné obrany a tak dále.

„Nechci, abychom v NATO byli černými pasažéry, své závazky musíme plnit,“ uvedl.

USA se hodíme jen někdy?

Novinář v rozhovoru zmínil i to, že to vypadá, že jsme Američanům dobří jen tehdy, když si od nich kupujeme vrtulníky za 14 miliard korun. Když však chceme zavést digitální daň na Facebook či Apple, abychom měli víc peněz do rozpočtu, vyhrožují, že na ČR uvalí cla. Zajímalo jej tedy, jaký je rozdíl mezi USA a Čínou, která také hrozí postihem našim firmám, pokud šéf Senátu vyrazí na Tchaj-wan.

„S digitální daní USA vyhrožují všem, třeba i Francii. Ale řešíme to. Je pravda, že z toho jsou naše firmy, které s USA obchodují, nervózní. Myslím si, že by ty velké firmy skutečně měly platit nějakou daň, ale je otázka kolik. Sedm procent, o kterých se bavíme, je nejvyšší návrh, který nějaký stát navrhuje. Čekáme také, jak se k tomu postaví OECD,“ dodal.

Premiér mu na jeho dotaz odpověděl,, že rozdíl je v tom, že Čína není člen NATO a není náš vojenský spojenec jako Spojené státy.

Podotkl, že předpokládá, že o tom budou jednat a že se dospěje k nějaké dohodě. „Na daň jsou názory různé, nakonec o tom rozhodne Sněmovna,“ pronesl.

Důchody a zase ty důchody

Premiér a lídr ANO se zmínil také o přidávání na důchodech. Uvedl, že už nyní je jasné, že podle nastaveného vzorce bude průměrný důchod v roce 2021 asi 15 200 Kč.

„Takže můj slib, aby průměrný důchod byl 15 tisíc, jasně překročíme,“ uvedl a dodal: „Jsem pro co největší růst penzí, ale chceme je navyšovat dlouhodobě, tomu tedy musí odpovídat příjmy a výdaje. Nelze kvůli nějakým planým slibům nerozvážně zničit celý rozpočet, pak nebudeme mít na žádné důchody.“

„Hlavně mě ale překvapuje, že pan Chvojka nebo paní Maláčová už navrhují konkrétní částky, i když tyto návrhy nejsou koaličně projednané. Budeme o růstu penzí v koalici jednat a určitě nad vzorec navýšíme nějakou částku, ale o kolik to bude, to teď říct nedovedu. Nechci být jako paní Maláčová s rodičovským příspěvkem, že něco slíbí a pak to nesplní,“ pronesl.

Další témata rozhovoru

Řekl také, že s v dané oblasti nesoutěží s ČSSD, jak by se některým mohlo zdát. Daná strana totiž stále něco navrhuje do médií.

Jako další se premiér v rozhovoru pobavil o hojně probíraném zákonu o střetu zájmů nebo o preferencích jeho strany ANO.

Zmínka padla i o tom, že se velmi často mění ministři, které prý Babiš vytahuje jako „králíky z klobouku“ a stejně rychle se jich pak i zbavuje. Vysvětlil tedy, jak to u nich funguje a podotkl, že ministři nerostou na stromech.

„Být ministr, starat se jen o svoje píár, dokáže téměř každý. Ale najít ministra, který bude tvrdě pracovat pro daňové poplatníky, snadné není,“ myslí si.