„Toto by bylo za mé služby nepřijatelné.” Poslance Ondráčka pobouřil výrok policisty, který má chránit Babiše

Halbich v rozhovoru pro Seznam zprávy oponuje tím, že každý má právo na svůj názor, premiéra označuje za lháře a diktátora a na tom trvá. Teď je s policistou vedeno kázeňské řízení, které bylo zahájeno s odkazem na dokument, podle kterého by měl policista vždy „vystupovat objektivně a zdrženlivě tak, aby zejména chránil dobré jméno ochranné služby, neupřednostňoval osobní a skupinové zájmy a nenechal se ovlivnit pozitivními či negativními vztahy ke konkrétním osobám“. Novinář mu tento dokument připomněl a zeptal se, proč ho Halbich nedodržuje. Dostal jasnou odpověď:

„Pan Komorous (ředitel Ochranné služby, pozn.red.) cituje etický kodex a nad tím etickým kodexem je vždycky základní Listina práv a svobod, která mi umožňuje se veřejně vyjádřit. A já jsem tam určitě nehovořil za nějaký politický subjekt, hovořil jsem tam jenom sám za sebe,“ reagoval Halbich.

Ondráček takové chování policisty odsoudil a zeptal se na názory uživatelů. „Přátelé, já už jsem od policie několik let, ale toto by bylo za mé služby nepřijatelné. Co si o tom myslíte vy? Zejména se těším na názory policistů. Děkuji,“ napsal.

„Nejsem policista, jsem bývalý důstojník AČR - ale myslím si, že elitní policista, natož ochrana Úřadu vlády, tedy i premiéra, si nemůže dovolit takovým způsobem vyjadřovat osobní názor a vyjadřovat se k osobě, kterou má chránit. Existuje určitě nějaký kodex, povinnost mlčenlivosti a toto - vyhazov a pryč od policie. Ať se to klukovi líbí nebo ne,“ napsal sledující Zdenek Hanko.

„I pes ví, že do ruky, která živí, se nekouše. Ať jde chlapec makat k pásu, nebo pod soukromníka. Tam by ho za takové chování vyrazili natošup. Ani by nestačil mrknout. A ještě by se soudili za poškození pověsti,“ reagovala na příspěvek uživatelka Ladislava Řepková.

„Dle mého… takový policista musí službu opustit. Může se ucházet o nějakou funkci u Milionu chvilek. Lidé takového formátu do státní služby nepatří. A je mi fuk, zda se vyjadřuje na téma Babiš nebo Nečas. Jsou věci, které se nedělají… Tohle je hnus…,“ dodal Stanislav Mackovík.

Halbich přednesl projev na demonstraci Milionu chvilek v minulém roce. Tvrdí, že „vystupoval tam jako obyčejný člověk“, a proto trvá na své nevině. Nehledě na své názory ale odcházet z Úřadu vlády policista nechce.