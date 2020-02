„Bublina mimo realitu“ a hlídací psi. Vyoral promluvil o kriticích Xavera a odhalil důvody hysterie

Komentátor a blogger Tomáš Vyoral ve svém článku na portálu iprima.cz popřemýšlel o Ľuboši Xaverovi Veselém a kritice, které novinář již delší dobu čelí. Podle něj jde o to, že Veselý se rozhodl kandidovat do Rady ČT a navíc na rozdíl od jeho pomlouvačů nepatří do „zapouzdřené bubliny“.