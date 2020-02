Česko pomůže migrantům. Mělo by to posílit veřejný obraz ČR, tvrdí Hamáček

Jak uvedl český ministr vnitra, na výdaje v rámci programu Medevac by mělo být ze státního rozpočtu vyčleněno kolem 54 milionů korun. Tyto prostředky budou nasměřovány to třech regionů, jimiž jsou Blízký východ, severní Afrika a východní Evropa.

„Program Medevac bude letos pomáhat především ve zdrojových zemích migrace do EU, v zemích prvního vysídlení a zemích, které se potýkají s důsledky velkého množství vnitřně vysídlených obyvatel na svém území,“ sdělil ministr Hamáček.

Vedení ministerstva vnitra je přesvědčeno, že Česká republika svou účastí v tomto projektu dostává skvělou příležitost značně posílit svůj obraz spolehlivého a solidárního partnera ve věci řešení problém spojených s migrací.

Na Blízkém východě je několik států, kterým bude poskytnuta pomoc v rámci výše zmíněného programu. Mezi ně patří například Jordánsko, Irák a Libanon. Do těchto států totiž masově migrovali obyvatelé Sýrie během občanské války, jež vypukla v roce 2011.

„Možnosti těchto zemí poskytnout dostatečnou ochranu, důstojné zacházení a např. zdravotní péči uprchlíkům a vnitřně vysídleným obyvatelům jsou omezené. Tento stav vede ke zvýšené frustraci jak místního obyvatelstva, tak uprchlíků, kteří jsou následně nuceni hledat bezpečí a ochranu jinde, včetně Evropské unie,“ uvedl předseda ČSSD Jan Hamáček.

V Africe má být pomoc v rámci humanitárního programu Medevac poskytnuta v tomto roce Mali, Maroku, Keně, Senegalu a Ghaně. Uvádí se, že se Česko bude podílet na výstavbě zdravotních objektů a na výuce místního zdravotního personálu.

Pomoc státům východní Evropy

V evropském regionu by pomoc měla být primárně poskytnuta Ukrajině, kde válečný konflikt bezprostředně ovlivnil život více než tří milionů lidí. Východní regiony, které na sobě nejvíce pocítily vliv občanského konfliktu, často nejsou schopné poskytnout plnohodnotnou zdravotní a sociální péči postiženým. Navíc v těchto oblastech chybí náležitá zdravotní infrastruktura, což způsobilo prudké snížení úrovně vakcinace obyvatel. Z toho plyne riziko i pro státy Evropské unie, které jsou vystaveny hrozbě přenosu různých chorob v důsledku migrace obyvatelstva Ukrajiny do zemí EU. Další zemí, která by měla získat pomoc od České republiky, je Gruzie, která se momentálně potýká s nedostatkem specialistů ve sféře zdravotnictví.