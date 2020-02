Koronavirus: Po událostech v Itálii už bijí na poplach i v Česku. Ministr zdravotnictví svolá epidemiologickou komisi

Podle ministra zdravotnictví se zatím v Česku neplánují zpřísňovat opatření. Dodal však, že jej situace v Itálii znervózňuje a pakliže by se zemi nedařilo zastavení šíření onemocnění, nevyloučil, že by došlo k nějakým dalším opatřením.

„Opatření máme stále stejná. V rámci Evropy, na základě jednání ministrů zdravotnictví, jsou naše opatření prakticky jedna z nejpřísnějších. Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet. Situace v Itálii mě trochu znervózňuje, protože se zdá, že tam počet případů stále poměrně výrazně roste, i skokově ze dne na den,“ uvedl Vojtěch.

Připomeňme, že na začátku února byly pozastaveny přímé lety mezi Čínou a Českem, čínským občanům rovněž ministerstvo zahraničí přestalo vydávat víza. Kromě toho republika posiluje státní hmotné rezervy zdravotnického materiálu, pakliže by došlo k situaci, že by se nákaza v zemi objevila.

Vojtěch uvedl, že se rozhodl ke svolání Ústřední epidemiologické komise. Podle jeho slov se jedná o meziresortní orgán, kde je ministerstvo zahraničních věcí a další. Schůze by měla být ve čtvrtek.

Co se týče zpřísňování opatření, s těmi zatím nepočítá. Dodal však, že se situace vyvíjí a tak se uvidí v dalších dnech. „Pokud to bude vyžadovat situace s tím, že by počet případů nadále zásadně rostl a nedařilo se Itálii to zastavit, tak bychom museli případně přijmout nějaká opatření ve smyslu možná nějakých omezení příletů a tak dále, ale zatím to nechci předjímat,“ vysvětlil.

COVID-19

Koncem prosince čínské úřady informovaly o vypuknutí zápalu plic neznámého původu v hustě obydleném Wu-chanu (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili, že původcem onemocnění se stal nový typ koronaviru, který se přenáší z člověka na člověka.

Světová zdravotnická organizace (WHO) uznala situaci za mimořádnou a vyhlásila stav globální zdravotní nouze, a to pošesté v historii. Pak organizace oficiálně pojmenovala nemoc jako COVID-19.

Podle posledních údajů je nakažených přes 79 tisíc lidí a na onemocnění zemřelo přes 2 600 osob. Největší počet nakažených a obětí je v Číně, lídr země Si Ťin-pching však informoval, že kroky namířené na zastavení šíření a kontrolu koronaviru COVID-19 jdou viditelně vpřed a bitva s nemocí směřuje do klíčového období.