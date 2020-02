Minář vs. Zahradil: Na ČRo se strhla diskuze o březnové demonstraci a došlo i na volby do Rady ČT

Europoslanec hned v úvodu zmínil, že se dle něj Milion chvilek pro demokracii politicky posouvá směrem od ODS. Každá občanská aktivita se dle něj dostane na rozcestí a odchýlí se od společného jmenovatele. Tím byla u Milionu chvilek kritika Andreje Babiše.

Rozvrat demokratických institucí?

„To je hlavní problém, to je to, co kritizujeme v naší zemi od začátku, to je to, co se stále prohlubuje a čeho je volba pana Křečka jenom další ilustrací,“ uvedl Minář a dodal: „My se zkrátka bojíme, že ten vývoj a trend půjde velice špatným směrem.“

Řeč přišla i demonstrace. Konkrétně se měla na mysli demonstrace plánovaná na 1. března, která má v 16 hod proběhnout na Hradčanském náměstí a následně se od 17 hod přesune na Staroměstské náměstí. Minář tvrdil, že tato akce není ani proti Polsku, ani Maďarsku, i když nese název „Postavme se rozvratu institucí! Nechceme jít cestou Maďarska a Polska!“. Je totiž prý zaměřena proti rozvratu demokratických institucí.

Jejich cílem tak prý není upozorňovat na to, co se stalo v Polsku a Maďarsku, ale na to, že Česku hrozí ovládnutí médií a politizace justice.

Volba ombudsmana

V souvislosti s demonstrací padla od Zahradila zmínka i o volbě Stanislava Křečka ombudsmanem. Na stránkách Milionu chvilek se totiž píše, že přituhuje, jelikož „ochráncem veřejných práv se stal člověk, který naprosto popírá smysl této instituce, který falešně používal titul JUDr., který za komunismu vychvaloval socialistické volby a který nedávno navrhoval nevydat Andreje Babiše trestnímu stíhání a ‚odstíhat ho až nebude předsedou vlády'“.

Europoslanec ale tvrdí, že v něm tento krok žádné obavy o osud demokratických institucí nezpůsobuje. Dle něj byla volba legitimní i legální.

tedy přiznal, že možná zvolili nešťastnou formulaci, co se týče názvu demonstrace, ale dodal, že spousta lidí čte jenom titulky. Podle něj je třeba pojmenovat, že koalice ANO, SPD, KSČM a Hradu rozkládá demokratické instituce.

Zahradil zdůraznil, že nového ombudsmana neobhajuje, ale stál si za tím, že se nejedná o zásadní ohrožení demokratických institucí.

Rada ČT

Stejně tak si Zahradil nemyslí, že zvolení Hany Lipovské do Rady ČT bude znamenat zničení nebo ohrožení veřejnoprávního fungování televize. Nevidí tedy důvod panikařit kvůli ohrožení demokratických institucí. Ale vyjádřil určitý obdiv organizačnímu umění dostat tolik lidí do ulic a „zabrnkat na strunu veřejného mínění“.

Mikuláš Minář na to reagoval, že „k západnímu pojetí demokracie patří právní stát, systém brzd a protivah“. Poukazoval tak na to, že Babiš koncentruje moc a bude se snažit do kontrolních institucí dosadit své lidi, i když tyto instituce mají být na politicích nezávislé. Připomněl, že do konce volebního období bude vyměněno 12 z 15 členů Rady ČT, přičemž 10 může odvolat generálního ředitele.

Zahradil souhlasil s kritikou Babiše a koncentrace moci. „Jsem méně nervózní, co se týče mediálních rad, myslím si, že tady došlo až k hysterii kvůli několika málo jménům.“

I tak si ale Zahradil nemyslí, že by veřejnoprávní média čelila restrikci, likvidaci nebo privatizaci. „To mi přijde přestřelené,“ dodal.

Společně proti Babišovi

V neposlední řadě došlo i na spojování opozice proti Andreji Babišovi. Minář podotkl, že Milion chvilek vyzval demokratické strany, aby přišly s nějakou vizí, která něco nabídne i voličům ANO, a s rozumným modelem spolupráce.