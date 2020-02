Letiště Praha reaguje na koronavirus novým opatřením, a sice cílenou kontrolou pasažérů z Itálie. Varování vydalo i MZV

Vzhledem k současné situaci ve světě, která vznikla kvůli novému koronaviru, zavádí Česko opatření na pražském Letišti Václava Havla. Konkrétně se jedná o to, že vyhradilo speciální brány pro přílety z Itálie, kde koronavirus zabil již sedm lidí. Obavy tak v dané zemi sílí.

Itálie se loni stala druhou nejvytíženější zemi po Velké Británii, co se týče odbavených cestujících v Praze (více než 1,46 milionu). Jde tedy dlouhodobě o nejvyhledávanější destinaci.

Na místě tak byloV gatech, které Praha nově na letišti zavedla, platí zvýšená hygienická opatření a cílený screening. Cílem personálu je si všimnout cestujících s příznaky respiračního onemocnění a následně je odkázat na lékařskou službu.

Navíc pro brány využíváné pro přílety z Itálie, platí už od víkendu přísnější hygienické postupy. Prostory se například častěji dezinfikují.

Informace o tomto opatření se objevilo na Twitteru zmiňovaného letiště.

AKTUÁLNĚ KE #KORONAVIRUS ➡️ Pro přílety z Itálie od dnešní půlnoci vyhradíme gaty s cíleným screeningem a zvýšenými hygienickými opatřeními. Podle našich informací jsme prvním letištěm na světě, které taková opatření na příletech z Itálie přijímá. #aktualitaLP #pragueairport — Prague Airport (@PragueAirport) February 24, 2020

​Uvádí se v něm, že pro přílety z Itálie jsou od dnešní půlnoci vyhrazeny dané gaty s cíleným screeningem a zvýšenými hygienickými opatřeními. „Podle našich informací jsme prvním letištěm na světě, které taková opatření na příletech z Itálie přijímá,“ stojí v příspěvku.

Podle informací má první letadlo z Itálie do Prahy přiletět v 11.00 hod, a to z Říma. Následně se bude jednat o dalších sedm letů, především z Milána.

Mluvčí pražského letiště Roman Pacvoň uvedl, že je letiště v souvislosti s šířením nákazy podle pondělních informací v úzkém kontaktu se zdravotnickými a hygienickými úřady a postupuje podle jejich pokynů.

Brno s opatřením vyčkává

Pokud jde o další česká letiště, spojení s Itálií má i to brněnské. Mluvčí tamního letiště Jakub Splavec uvedl, že nyní na letišti žádná podobná opatření jako v Praze, neplatí.

„Čekáme na vyjádření hygieniků,“ uvedl v pondělí ráno mluvčí.

Co se týče nejbližšího letu z Itálie do Brna, je naplánován na úterý a v Praze přistane po poledni. Do Brna přitom míří letadla z Milána dvakrát týdně.

Varování MZV před cestou do Itálie

Také české ministerstvo zahraničí Čechům doporučilo, aby se vyhnuli regionům v severní Itálii. Právě tam byla totiž zaznamenána ohniska nákazy koronavirem. V zemi již na nemoc COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, zemřelo sedm lidí a nakažených je více než 220.

Na stránkách MZV se uvádí: „V posledních dnech došlo k potvrzení ohnisek a rozšíření koronaviru v severní Itálii, zejména v regionech Lombardie (město Milán a jeho okolí) a Benátska/Veneto. Italská vláda ve spolupráci se zasaženými regiony přijala řadu opatření hygienického i restriktivního charakteru včetně izolace 10 zasažených obcí v Lombardii (Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano) a jedné v Benátsku (Vo' Eugenao).“

Zdůrazňuje se přitom, že výše uvedená místa, která se nacházejí v izolaci, není možné navštěvovat ani je opustit. „V případě porušení pravidel hrozí trestní stíhání a vysoké pokuty. Situaci kontrolují italské bezpečnostní složky,“ píše resort.

„MZV proto občanům ČR doporučuje, aby se zasaženým oblastem do doby vyřešení sanitární situace vyhnuli. (…) Vzhledem k rychlému rozšíření koronaviru v severní Itálii upozorňujeme, že v případě nepříznivého vývoje situace v místě pobytu se návštěvníci mohou ocitnout v případné 14 denní karanténě,“ uvádí se.

Resort také zmínil, že Itálie v některých regionech zrušila všechny kulturní a sportovní akce a uzavřena jsou i muzea, některé památky a divadla. Opatření platí do odvolání.

„Doporučujeme proto před cestou do výše zmíněných regionů pečlivě sledovat aktuální informace, neboť může docházet k dočasným opatřením, která mohou narušit silniční a vlakovou dopravu,“ stojí v prohlášením, v němž MZV dbá i na důkladné dodržování hygienických pravidel.

Také ministerstvo školství doporučilo školám, aby se řídily pokyny resortu zahraničí a s žáky necestovaly na sever Itálie. I ministr zdravotnictví Adam Vojtěch považuje situaci v Itálii za znepokojující. Ve čtvrtek má kvůli tomu v Praze zasednout Ústřední epidemiologická komise.