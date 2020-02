„Rusům se to bude určitě líbit,“ oponuje Hřib. Primátor uvedl nové důvody pro náměstí Němcova. Jak reagují sami Rusové?

„Jsme koalice změny, která se rozhodla vyjít vstříc přání svých občanů a naslouchat jim,“ prohlásil Hřib v pořadu ČT24 s odkazem na petici za přejmenování náměstí.

„Rusům se to bude určitě líbit, žádné negativní reakce zatím nejsou,“ uvedl primátor s tím, že Boris Němcov byl podle jeho informací v Rusku oblíbeným liberálním politikem. „Bavíme se přece i o někdejším vicepremiérovi Ruské federace,“ vysvětlil Hřib, proč v tom nevidí žádný problém.

Pražský primátor také informoval, že pozval na ceremoniál ruského velvyslance, odpověď ale zatím nedostal, stejně si je ale jistý, že přejmenování náměstí potěší řadu Rusů žijících v Praze i v Ruské federaci.

Moderátor Daniel Takáč se pak s podivením ještě znovu ujistil, zda Hřib opravdu myslí, že se tohle Rusům bude líbit a nebude jim to vadit. „Já jsem zatím negativní reakce z ruské strany nezaznamenal. Dokonce prezident Putin konstatoval, že viníci této podlé vraždy musejí být dopadeni a potrestáni,“ podotkl.

Toto rozhodnutí primátora rozdělilo veřejnost na dva tábory. Někteří z toho byli nadšení, hodně Čechů si ale na facebookovém účtu primátora stěžovalo, že úřad takové problémy vůbec řeší.

„Tak tohle je ta práce pro občany… přejmenovávání ulic či náměstí. To Pražanům život vážně neulehčí. Jenom dost trapně lezete USA do zadku a zbytečně se vměšujete do jiné státní politiky. Pirátská diplomacie… nikoho nezachrání. Zachraňte město Prahu. To je váš úkol,“ reagoval uživatel Maly Ladislav.

„Plánujete stejné změny před ambasádou USA a Německa? Tipy jsou docela nasnadě,“ zeptal se Karel Marek. Dostal ale od primátora zápornou odpověď. „Nic takového neplánujeme,” odepsal Hřib.

Nejasnou reakci to způsobilo nejen mezi Čechy, ale také na ruském internetu, uživatelé takovou novinkou ze zahraničí byli docela přikvapení.

„Obyvatelé Prahy se vrhli do Googlu, aby našli: Kdo je to Boris Němcov? Možná hrdina České republiky?“ napsal pod příspěvkem Echa Moskvy Vladimir Starikov.

„Tak, co teď? Obyvatelé Prahy vědí, kdo je Němcov? Vědí, proč je populární v Rusku? Co udělal pro Prahu? Pravděpodobně osvobodil Prahu od nacistů? Báječně, debilové ve vládě Prahy!!!“ dodal Konstantin Tichij.

„Co udělal Němcov tak výjimečného pro Prahu? Nebo se prostě musí opakovat po USA?,“ napsal na Twitteru uživatel Michail Zankovich.

„To znamená, že v Praze se nezajímají o názor lidí, hlavní je vyprovokovat Rusko???“ reagoval na zprávu Kostya Krivoj.

Proces změny názvu

Včera jsme informovali o tom, že změna názvu náměstí byla schválena radou hlavního města. Podle rady Prahy jde o gesto vůči Rusku.

„Praha se tímto gestem zařadí k několika dalším metropolím, které tímto způsobem poukazují na neutěšený stav politických poměrů v dnešním Rusku," píše se v dokumentu rady.

Rada chce přejmenování náměstí Pod Kaštany stihnout do výročí smrti politika, teda do 27. února.

O přejmenování náměstí Pod Kaštany usilovali autoři petice v čele se zastupitelem Prahy 4 Petrem Kutílkem (Zelení). Pod peticí se dosud sešlo více jak 4,5 tisíce podpisů.

Putin: Vražda Němcova je ostuda

Ruský prezident Vladimir Putin označil Němcovovu vraždu za ostudnou stránku v dějinách Ruska.

Boris Němcov se narodil 9. října 1959 v Soči. V září 1991 byl jmenován představitelem ruského prezidenta Borise Jelcina v Nižgorodské oblasti, kde se po svém vítězství ve volbách v roce 1995 stal gubernátorem. V březnu 1997 byl jmenován prvním místopředsedou vlády a mezi březnem a prosincem zároveň vykonával funkci ministra energetiky. V roce 1998 rezignoval.

Do roku 2003 předsedal poslaneckému klubu Svaz pravicových sil, který prosazoval liberální a prozápadní orientaci Ruska. Později se stal spolupředsedou opoziční Strany národní svobody, v jejímž čele dnes stojí bývalý ruský premiér Michail Kasjanov.

Němcov byl zavražděn v noci na 28. února 2015 v centru Moskvy. V červenci 2017 pětice vykonavatelů vraždy byla odsouzena na 11 až 20 let vězení.