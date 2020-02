Foldyna vysvětlil, proč se rozhodl odejít z ČSSD. Podle jeho slov se změnila sama strana i přístupy sociální demokracie

Když Foldyna včera tuto novinku sděloval, za důvod svého odchodu označil, že se dlouhodobě rozcházel se stavem ve straně sociálních demokratů.

„Pokoušel jsem se s tím něco udělat, byl jsem místopředseda. Nic se mi nepodařilo, a tak jsem se rozhodl to neprodlužovat,“ dodal.

Bližší vysvětlení

Na YouTube kanálu TV Raptor se však nyní objevilo video, v němž Foldyna blíže vysvětluje, proč se k takovému kroku rozhodl. Politik, který vstoupil do strany v roce 1989, uvádí, že zjistil, že se změnila strana kolem něj a přístupy sociální demokracie.

Podotkl, že on do strany vstupoval, když to byla strana lidí práce. Dnes ale tuto stranu označil za „v zásadě zliberalizovanou sociální demokracii a do jisté míry i nemarxistickou, která tady vnucuje nějaké to své dobro“.

„To znamená, my jsme si plácli a vytvořili jsme nějakou koalici. Někomu se to líbí, někomu nelíbí. By to rozhodnutí většinové, jsme členy vlády a my se sejdeme s největšími odpůrci této vlády, abychom. vyjednávali o tom, jak té vládě v uvozovkách zakroutit krkem. Já to považuji za okopávání kotníků. Já to prostě nedělám,“ uvedl s tím, že on se chce chovat rovně.

Zmínil také to, že někteří představitelé vyjednávají se skupinou Milion chvilek pro demokracii , což se mu také nelíbí.

Uvádí také, že kritizoval celou řadu věcí a přístupů. „My jsme od té strany práce přešli ke straně, která tady lidem vnucuje nějaké dobro. Ti novodobí dobrodějové jsou přesvědčeni o tom, že oni mají pravdu,“ zopakoval a zmínil jméno Jiřího Dienstbiera. On se takovému přesvědčování a pravdě však podřizovat nechce.

„Ta sociální demokracie se odklonila od toho svého základního poslání zastupovat lidi práce a začíná tady zstupovat různé minoritní skupiny. (…) Minorita chce nadřadit svá práva nad ty majoritní. Menšina chce vládnout většině,“ dodal.

Ne vše jde změnit

Podotkl také, že celá řada lidí, s nimiž strana vyjednává, ani žádnými volbami neprošla. „A dneska chtějí určovat, kdo tady bude premiérem, kdo bude ministr a kdo nebude, jak se to bude dělat. A to mi vadilo,“ uzavřel věc s tím, že ke dni 25. února končí a bude hledat novou cestu.

Přiznal sice, že člověk nemůže jen tak po třiceti letech „bouchnout dveřmi“, ale po nějaké době zjistil, že nejde všechno změnit.

Připomněl také, že se mu například nelíbí sociální politika Jany Maláčové, která prý aktivisticky vytrhne něco z kontextu, to se pak neprojedná ani s koaličním partnerem a pak to vypadá tak, jak to vypadá.

„Já si myslím, že se politika profesionálně dělá trošičku jinak. Musí se dělat komplexně.“

Následně se ve videu zamyslel nad tím, co je nyní největším problémem České republiky a připojil i pár rad.