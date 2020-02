Hádka na schůzi členů Rady ČTK. „Hysterka. Alespoň vidíte, co za materiál nominují Piráti,“ reagují uživatelé. Video

Na záznamu se Foltán chystá odejít, ale Bazalová se na něj vrhne s otázkami ohledně jeho vystoupení v poslanecké sněmovně, když kandidoval do Rady České televize. Foltán tehdy řekl, že za minulé dva roky se v Radě ČTK pohnulo něco, co se nepohnulo za 28 let. Bazalovou zajímalo, o co přesně šlo. „Snad si nemyslíte, že na něco takového vám budu odpovídat,“ reagoval politik. „Nejsem povinen přijmout vaši diskusi a diskutovat s vámi. Jsem starší jako člen rady a jsem starší a zkušenější, než jste vy. A jsem právník, tak vás můžu poučit,“ řekl Foltán před odchodem. Bazalová na to křičela, že Foltán před poslanci lhal, protože žádné ekonomické změny v ČTK nezačal. „Klidně mě zažalujte,“ opáčil se Foltán.

Uživatelé internetu začali v komentářích aktivně diskutovat o sporu mezi politiky.

„No, sice považuji za nezdvořilé oblékat se a odcházet, když se mnou hovoří dáma, ale jak dále z hovoru vyplynulo, tak již pan Foltán oznámil, že musí odejít a omluvil se z dalšího pokračování schůze. A zcela upřímně, opravdu není předmětem zasedání Rady ČTK řešit, co řekl pan Foltán před poslanci. Takže za mne obě strany naprosto nezvládly situaci. Pan Foltán měl ukončit diskuzi mnohem elegantněji a nezkrotná Angelika by měla krotit své emoce a držet se toho, co má dělat,“ okomentoval video jeden z uživatelů.

Také člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadim Petrov zveřejnil video na svém Facebooku a napsal svůj názor na situaci. Podle něj má na tom svůj podíl také předseda zasedání.

„Můj názor: Věc se netýkala kompetence Rady. Ale nemyslím si, že by se o tom neměli bavit. Měli, ale je to dáno svobodným rozhodnutím všech zúčastněných. Nemůže to být vynuceno nátlakem. Nechci mluvit o obou protagonistech, především to nezvládl předseda, který zasedání řídil. Byl bezradný, totálně selhal. Takhle to asi vypadalo jako zasedání akčního výboru,“ napsal Petrov.

Sledující jej v názoru podpořili. „Pan předseda se svou pasivitou je pro mě největší zklamání v tomto ‚příběhu‘. Konflikt měl rozhodně uřídit, takto se projevil jako velký slaboch,“ napsala uživatelka.

Někteří byli ale více pobouřeni chováním Bazalové „Hustá tetka. Alespoň vidíte, co za materiál nominují Piráti. S nimi je slušná diskuse nemožná. Pan Foltán se zachoval duchapřítomně a samozřejmě místo opustil. Ale nejsem si jistý, zda tito jsou schopni vykonávat funkci člena dozorčí rady. Hádat se jak na trhu... Strašný…“ napsal další uživatel.