Vláda již vydala doporučení ohledně koronaviru: Cesty do severní Itálie nedoporučuje

Dnes večer se konalo jednání Bezpečnostní rady státu. Po jejím skončení sdělil premiér Andrej Babiš novinářům doporučení ohledně cest do oblastí zasažených koronavirem.

Po skončení zasedání sdělil premiér, že se českým občanům nedoporučuje, aby cestovali do zemí, kde je výskyt koronaviru, především se to týká severu Itálie. Kromě toho vyzval premiér vracející se Čechy z těchto oblastí, aby kontaktovali zdravotníky v případě, že mají příznaky tohoto onemocnění.

Připomeňme, že mezi příznaky se řadí horečka, kašel, dušnost. Odborníci Fakultní nemocnice univerzity Wu-chanu zjistili, že symptomy připomínající nachlazení nebo chřipku se objevují až v pozdních stádiích onemocnění, na začátku může jít o atypický vývoj pneumonie. Po vyšetření nově nakažených se zjistilo, že prvními příznaky koronaviru mohou být také průjem, nevolnost a další problémy s trávicí soustavou, bolesti hlavy a ve vzácnějších případech také tlak na hrudi.

Doporučení ze strany vlády

„My skutečně nedoporučujeme našim občanům, aby teď cestovali do Lombardie a do Benátska. A samozřejmě vyzýváme naše občany, kteří se vracejí z této oblasti Lombardie a Benátska a budou na sobě pozorovat nějaké příznaky, aby kontaktovali neprodleně lékaře, nejlépe telefonicky,“ uvedl Babiš.

Předseda vlády také konstatoval, aby všichni občané zvážili , zda chtějí v takové situaci cestovat do zahraničí. Co se týče připravenosti Česka, pak podle slov ministra vnitra Jana Hamáčka je Česko na koronavirus. Podle ministra zdravotnictví je schopna Národní referenční laboratoř otestovat sto vzorků denně. Prověřila se podle jejich slov také připravenost hasičů a dalších složek integrovaného záchranného systému.

Premiér k situaci také sdělil, že momentálně není nutné organizovat zasedání tohoto orgánu pravidelně.

„Já si myslím, že není nutné v tuhle chvíli panikařit a zakazovat u nás nějaké hromadné akce. Z mého pohledu to úplně není na místě,“ dodal před zasedáním ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Cíl zasedání Bezpečnostní rady

Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka je zase nutno mít na paměti to, že zatím nebyla nákaza potvrzena u žádného českého občana v zahraničí. Zmínil také Čechy, kteří uvízli na ostrově Tenerife v hotelu poté, co se v něm objevil muž, u kterého se nákaza potvrdila. Sdělil, že momentálně se neplánuje jejich evakuace do země, Česko se rozhodlo respektovat rozhodnutí tamních úřadů, které rozhodly o karanténě.

Cílem svolání Bezpečnostní rady státu byla především koordinace a sladění společného postupu státní správy ohledně koronaviru, uvedl Vladimír Vořechovský z tiskového oddělení vlády. Ministr dodal, že je potřeba být obezřetný a nutná je i jistá připravenost. Zmínil však Rakousko, kde jsou zatím pouze dva případy a o tom, že by se infekce šířila v řádu desítek stovek nových pacientů, zatím nejsou informace, dodal.

Koronavirus ve světě

O vypuknutí zápalu plic neznámého původu v hustě obydleném Wu-chanu (provincie Chu-pej), které je ohniskem nákazy, koncem prosince informovaly čínské úřady. Odborníci zjistili, že původcem onemocnění se stal nový typ koronaviru, který se přenáší z člověka na člověka. Nový koronavirus Covid-19 se nyní šíří velmi rychle.

Světová zdravotnická organizace (WHO) v lednu uznala situaci za mimořádnou a vyhlásila stav globální zdravotní nouze, a to pošesté v historii. Následně organizace oficiálně pojmenovala nemoc jako COVID-19.

Dnes informovalo o nových případech nákazy koronavirem Rakousko, Chorvatsko a také Švýcarsko. Podle posledních údajů je nakažených tímto onemocněním přes 80 400 osob a zemřelo 2711 lidí.