Generál Šándor se ptá na koronavirus: Jak by fungovalo krizové řízení samospráv?

Šándor píše o nouzovém zásobování potravinami a pitnou vodou, odvozu odpadků apod. „Jinými slovy, jak by se soukromé společnosti, často v rukou zahraničních majitelů, podřídily požadavkům měst či krajů. Jejich obyvatelé by nesměli opouštět svoje domovy a města. Naopak by zásobování, odvoz odpadu a další služby musely do těchto prostor vjíždět,“ okomentoval.

„Moje upozornění na schopnost krizového řízení samospráv není k tomu, aby se stupňoval strach. Je to jednoduché. Máme tu média, která problém akcentují, řada lidí se bojí už tak. Politici mají dvě možnosti. Buď nedělat nic, to nerisknou, anebo ukázat, že se o občany postarají. Uzávěry měst, karantény apod. Ale jak zajistit, že při takovém stavu bude jejich rozhodnutí fungovat (kapacity IZS a armády jsou malé) a zároveň nebudou občané ponecháni bez pomoci?“ dodal expert.

V úterý kvůli vývoji čínského koronaviru podruhé zasedala Bezpečnostní rada státu, podle Úřadu vlády především z preventivních důvodů. Cílem svolání Bezpečnostní rady státu byla především koordinace a sladění společného postupu státní správy ohledně koronaviru, uvedl Vladimír Vořechovský z tiskového oddělení vlády.

Premiér Andrej Babiš na brífinku po jednání Bezpečnostní rady státu o koronaviru uvedl, že detailně projednali krizové plány. Premiér sdělil, že se českým občanům nedoporučuje, aby cestovali do zemí, kde je výskyt koronaviru, především se to týká severu Itálie. Kromě toho vyzval premiér vracející se Čechy z těchto oblastí, aby kontaktovali zdravotníky v případě, že mají příznaky tohoto onemocnění.

Doplnil, že by občané měli zvážit jakoukoli cestu do zahraničí za této situace. Zmínil také případ z Kanárských ostrovů, kde je aktuálně šest Čechů v karanténě.

Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka se momentálně neplánuje jejich evakuace do země, Česko se rozhodlo respektovat rozhodnutí tamních úřadů, které rozhodly o karanténě.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) dodal, že probrali příslušné krizové plány, tak aby byla Česká republika připravena na případný výskyt koronaviru. „Za Ministerstvo vnitra chci potvrdit, že složky integrovaného záchranného systému jsou připraveny reagovat v případě, že by je k tomu hygienická správa vyzvala,“ oznámil.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch informoval, že doposud bylo v České republice testováno 98 pacientů s podezřením na výskyt koronaviru, z nichž doposud žádný neměl test pozitivní.

Letiště Praha od úterý vyhradilo speciální brány pro přílety z Itálie. V gatech, které Praha nově na letišti zavedla, platí zvýšená hygienická opatření a cílený screening. Cílem personálu je si všimnout cestujících s příznaky respiračního onemocnění a následně je odkázat na lékařskou službu.

Navíc pro brány využívané pro přílety z Itálie platí už od víkendu přísnější hygienické postupy. Prostory se například častěji dezinfikují.

Letiště v Brně od středy přijme speciální opatření kvůli koronaviru. Pro cestující s možnými potížemi bude k dispozici lékař, zaměstnanci dostanou ochranné pomůcky.

Hygienici v Jihočeském kraji nařídili preventivní dvoutýdenní domácí karanténu asi pro dvacet lidí, jeden člověk je v karanténě také v Moravskoslezském kraji. Vrátili se z oblastí s nákazou koronavirem, mimo jiné z Itálie.