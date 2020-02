Ondráček rozsekal ministra zdravotnictví kvůli koronaviru: Stát nemá lidi, aby mohl uzavírat města

„Přátelé, pan ministr zdravotnictví mě pobavil. To by mě zajímalo, kým by ta města chtěl uzavřít?“ tázal se politik na svém Facebooku, kde rovněž sdílel článek se slovy ministra zdravotnictví o možném uzavírání českých měst a obcí. Následně prezentoval krátké chápání situace ve státních složkách tak, jak ji vidí on – Policie ČR je podle jeho slov „ráda, že je ráda“ a Armáda ČR v minulosti nedokázala bez problémů ohlídat ani výbuchy a požárem poškozený muniční sklad ve Vrběticích.

„(Města by chtěl uzavírat – red.) Policií, které chybí 3000 příslušníků a je ráda, že je ráda? Armádou, která měla problém hlídat Vrbětice? Nebo snad nasadí lesní a vodní stráž? Jo, uzavřít je může, ale leda tak administrativně,“ konstatoval bezpečnostní expert a poslanec za KSČM Zdeněk Ondráček.

Politik tak reagoval na slova ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) o tom, že v případě potřeby může Česká republika kvůli šíření koronaviru uzavírat města a obce, podobně jako v severní Itálii. Česká zákony to, podle jeho slov, umožňují.

Varovaní českého ministerstva zahraničí

České ministerstvo zahraničních věcí publikovalo na svých internetových stránkách informace ohledně cest do Itálie a koronavirem zasažených oblastí.

„V posledních dnech došlo k potvrzení ohnisek a rozšíření koronaviru v severní Itálii zejména v regionech Lombardie a Benátska/Veneto. Italská vláda ve spolupráci se zasaženými regiony přijala řadu opatření hygienického i restriktivního charakteru včetně izolace 10 zasažených obcí v Lombardii (Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano) a jedné v Benátsku (Vo' Eugenao),“ stojí na stránkách ministerstva.

„MZV na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu občanům ČR doporučuje necestovat do regionu Lombardie a Benátska do doby vyřešení sanitární situace. MZV doporučuje občanům, kteří se vracejí z postižených oblastí a vykazují příznaky onemocnění, aby kontaktovali lékaře (v první fázi nejlépe telefonicky) a poradili se o dalším postupu,“ dodalo ministerstvo.

Podle jeho slov není možné izolovaná italská města opustit, ani je navštívit. V případě porušení těchto nařízení údajně hrozí vysoké pokuty a trestní stíhání.

Jednání Bezpečnostní rady státu

Během včerejšího večera proběhlo jednání Bezpečnostní rady státu. Po skončení zasedání sdělil premiér Andrej Babiš, že se českým občanům nedoporučuje, aby cestovali do zemí, kde je výskyt koronaviru, především se to týká severu Itálie. Kromě toho vyzval premiér vracející se Čechy z těchto oblastí, aby kontaktovali zdravotníky v případě, že mají příznaky tohoto onemocnění.

Mezi příznaky se řadí horečka, kašel, dušnost. Odborníci Fakultní nemocnice univerzity Wu-chanu zjistili, že symptomy připomínající nachlazení nebo chřipku se objevují až v pozdních stádiích onemocnění, na začátku může jít o atypický vývoj pneumonie. Po vyšetření nově nakažených se zjistilo, že prvními příznaky koronaviru mohou být také průjem, nevolnost a další problémy s trávicí soustavou, bolesti hlavy a ve vzácnějších případech také tlak na hrudi.