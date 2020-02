Nové varování od meteorologů: V Česku bude sněžit, přidá se i silný vítr

Do České republiky míří tlaková níže Bianca. Ta by měla do Česka přinést sněžení, se kterým meteorologové počítají již ve středu, výstrahu připojili před silným větrem. Informuje o tom web Českého hydrometeorologického ústavu.

Uvádí se, že lidé by se v Česku mohli dočkat sněhu na většině území republiky díky tlakové níži Biance. Právě ona by měla přinést první větší sněžení.

„Zatímco během středy a čtvrtečního dne očekáváme sněžení na horách a občasné sněhové přeháňky se budou během dne vyskytovat od středních poloh, ve čtvrtek večer a v noci na pátek bude sněžit i v nížinách,“ sdělila situaci k počasí Dagmar Honsová z Meteopressu a dodala, že na západě republiky bude sněžit vydatně, napadnout má až 15 centimetrů sněhu.

Pro Středočeský kraj, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský a Ústecký kraj tak vydal Český hydrometeorologický ústav výstrahu (ČHMÚ) před sněhem. Ta platí od sedmi hodin večer ve čtvrtek do pěti hodin ráno v pátek.

Pro lyžaře to ovšem znamená dobrou zprávu, jelikož v Krušných horách a na Šumavě by mělo napadnout až dvacet centimetrů sněhu. Co se týče silného větru, pak ČHMÚ varoval, že se tato výstraha má týkat Jihočeského, Plzeňského, Jihomoravského kraje a také Vysočiny. Vítr bude dosahovat nárazů nad 65 km/h.

Počasí v Česku

Co se týče posledního únorového víkendu, pak v sobotu má na většině území pršet, ráno a dopoledne by měli v Čechách počítat i se sněžením. To stejné platí pro neděli, kdy sněžit bude nad 600 m.

Připomeňme, že Česká republika se i v poslední době potýkala se silným větrem. O minulém víkendu, konkrétně v neděli, zasáhl republiku silný vítr, který například na Sněžce zaznamenal rekordní rychlost. Jednalo se o 223 kilometrů za hodinu. Tato rychlost byla naměřena na polské straně.

V neděli přecházela tlaková níže Julie přes území Německa, Polska nad Bělorusko a Ukrajinu. Právě ta byla příčinou velmi silného větru. Doprava byla kvůli následkům silného větru omezena asi na třech desítkách železničních tratích.

Dále v pondělí 10. února zasáhl zemi orkán Sabine. Hasiči museli vyjet až v 5081 případech, což je třicetinásobek dlouhodobého denního průměru. Nejčastěji hasiči vyjížděli k odstraňování popadaných stromů a větví.

Energetici vyhlásili kvůli orkánu kalamitní situaci v deseti krajích. Přes 300 tisíc domácností se ocitlo bez proudu. Extrémní počasí si tehdy vyžádalo jednu oběť, kterou na silnici na Sokolovsku zabil spadlý strom.